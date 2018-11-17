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      Чому скандальний російський олігарх Фукс повернувся в Україну

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      Геннадій Кернес та Павло Фукс
      Геннадій Кернес та Павло Фукс / Фото з відкритих джерел

      Павло Фукс заснував у Росії девелоперську компанію Mos City Group, був акціонером російського банку і входив до складу правління Російського союзу промисловців і підприємців. Після революції він повернувся в Україну.

      Про це у відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Христина Бердинських.

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      За її словами, у 2015 році отримав українське громадянство, а у 2018 році навіть потрапив під російські санкції. 

      "Чому Фукс вирішив змінити країну? Достеменно невідомо. За однією з версій, він повернувся в Україну через конфлікти з російськими бізнес-партнерами. А знав він у Росії багатьох людей. Деякі із них навіть пов'язані із його рідним Харковом", – розповіла Бердинських. 

      Вона зазначила, у серпні 2013 року мер Харкова Геннадій Кернес опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію із підписом: "Харьков, день встречи друзей". На ній, крім Кернеса, є також Фукс і громадянин Росії Олександр Шишкін.

      "Через рік, вже після революції, обидва друга Кернеса рішенням міськради стали почесними громадянами міста. Через це вибухнув скандал. Адже Шишкін – член Ради федерації Росії та підтримував анексію Криму. Суд пізніше відібрав харківське звання у нього. Фукс же залишився найкращим другом Кернеса і почесним громадянином міста, у якому він реалізував кілька меценатських проектів", – додала журналістка.

      Відео повного випуску відеоблогу Христина Бердинських "Політична кухня" за 17 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Відеоблоги Бізнес Гроші Геннадій Кернес Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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