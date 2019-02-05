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      Почему соль, которой посыпают дороги зимой, опасна

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      Снежное месиво из грязи и льда – так постоянно выглядят украинские дороги зимой. Все из-за того, что снег не убирают, а просто сгребают на обочину, а потом посыпают это солью.

      В Украине эта традиция осталась от Советского Союза.

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      Просто посыпают солью и песком, но на практике эта смесь очень вредна для окружающей среды.

      Если попадает много соли вокруг дерева, то вредит. Можно минимизировать эти воздействия, например, не бросать там, где клумбы и деревья, а убирать снег на пустые места,
      – рассказал директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко.

      К тому же песчано-соляная смесь эффективна только во время движения автомобилей, которые образуют своеобразную кашу бурого цвета. По правилам, ее нужно счищать через 4-6 часов.

      Однако коммунальщики это игнорируют, впоследствии песок забивает ливневые канализации и добавляет грязи на улицах. А еще от соли портятся автомобили и обувь.

      Лучшая альтернатива – это минерал Бишофит. Сейчас его используют только в парках Днепровского района. Хотя этот минерал и дороже в 8 раз, чем соль. Однако он не разрушает асфальт и зеленые насаждения, в которые впоследствии вновь будут вкладывать средства.

      В Европе уже давно отказались от соли и химикатов. Используют только песок или каменную крошку, которую вновь собирают и повторно используют в следующем году.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Экология Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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