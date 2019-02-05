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      Чому сіль, якою посипають дороги взимку, небезпечна

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      Снігове місиво з болота й льоду – так постійно виглядають українські дороги взимку. Все через те, що сніг не прибирають, а просто згрібають на узбіччя, а потім посипають це сіллю.

      В Україні ця традиція залишилася з Радянського Союзу.

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      Просто посипають сіллю та піском, але на практиці ця суміш дуже шкідлива для довкілля.

      Якщо попадає багато солі навколо дерева, то шкодить. Можна мінімізувати ці впливи наприклад не кидати там, де клумби й дерева, а відгортати сніг на пусті місця,
      – розповів директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко.

      До того ж піщано-соляна суміш ефективна лише під час руху автомобілів, які утворюють своєрідну кашу бурого кольору. За правилами, її потрібно зчищати через 4-6 годин.

      Проте комунальники це ігнорують, згодом пісок забиває зливові каналізації та додає бруду на вулицях. А ще від солі псуються автомобілі та взуття.

      Найкраща альтернатива – це мінерал Бішофіт. Зараз його використовують лише у парках Дніпровського району. Хоч такий мінерал і дорожчий у 8 разів за сіль. Проте він не руйнує асфальт та зелені насадження, в які згодом знов будуть вкладати кошти.

      В Європі вже давно відмовились від солі та хімікатів. Використовують лише пісок або ж кам'яну крихту, яку знов збирають і повторно використовують наступного року.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Екологія
      Джерело: 24 канал
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