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      Новая угроза для оккупированного Крыма– токсичные отходы идут прямо в море: фото и видео

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      В Крыму оккупанты уничтожили часть дамбы хранилища, теперь токсичные отходы идут в море
      В Крыму оккупанты уничтожили часть дамбы хранилища, теперь токсичные отходы идут в море / Фото из открытых источников

      В Крыму оккупанты из-за незаконной добычи песка уничтожили дамбу, которая не пропускала отходы в море. Действия пророссийских властей опасны для здоровья местных жителей и экологии Черного моря.

      Ситуация в урочище Плавни на территории Нижне-Чурбашского хвостохранилища, что в Керчи, стала действительно тревожной, пишет Керчь.ФМ.

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      Оккупанты не реагируют на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов и продолжают действия, которые угрожают масштабным экологическим бедствием.

      Тем страшнее прямая промывка песка, когда слив происходит непосредственно в канал, соединенный с морем. Таким образом, вся грязь от промывки и добычи песка идет на городской пляж,
      – говорится в сообщении.

      Экологи подчеркивают, что раскрытие хвостохранилища является опасным для здоровья людей. Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества – мышьяк, ванадий, фосфор и железо. Их концентрация значительно превышает безопасные нормы.

      Хвостосховище Крим Екологічна катастрофа
      Оккупанты продолжают добывать песок в урочище Плавни

      Екологічна катастрофа Хвостосховище крим
      Оккупанты своими действиями уничтожили дамбу

      Екологічна катастрофа Хвостосховище Крим
      Ситуация грозит серьезными экологическими последствиямиХвостосховище Крим
      Концентрация химические вещества опасны для здоровья людей

      Зато в МинВОТ Украины отмечают, что такая добыча песка является прямым нарушением оккупационной властью экологического законодательства.

      По данным ведомства, в хвостах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию в 500 раз. Содержание сурьмы в три раза ПДК, ванадия – в 3,5 раза, хрома – в 1420 раз, фосфора и железа – 341 и 370 соответственно. В песке дамбы, граничащем с отходами, содержимое мышьяка в 377 раз выше, чем норма. В глубине насыпи концентрация опасных веществ уменьшается, но их в 40 раз больше нормы.

      Что такое хвостохранилище и чем известно Нижне-Чурбашское?
      Хвостохранилище - это гидротехническое сооружение, предназначенное для составления или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. На горно-обогатительных комбинатах из добытой руды получают концентрат, а отходы переработки перемещают в хвостохранилища. Хвосты поступают в виде пульпы – песка или воды. В основном хвостохранилище отгораживается дамбой, которая намывается из хвостов и дополнительно укрепляется. Нижне-Чурбашское хвостохранилище эксплуатировалось с 1968 года и предназначалось для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой комбината.

      Теги: Новости Украины Химическая промышленость Экология Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
      Источник: 24 Канал
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