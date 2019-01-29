Ребята, надо договариваться с Украиной, – эксперт о кризисе с водой в Крыму

Без подачи воды из материковой части Украины реконструкция Северо-Крымского канала, которую задумали оккупанты на полуострове, бессмысленна.

Такое мнение в эфире радио "Крим.Реалии" высказал российский эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

Читайте также: Оккупированному Крыму грозит новая экологическая катастрофа

"Смысла (реконстуюваты Северо-Крымский канал – 24 канал) нет. Расход канала – 300 кубометров в секунду – очень велик. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров. Я предложил: ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не будете существовать. Кроме того, когда канал существует длительное время, происходит стационарное насыщение. То есть он уже не питает окружающей среды, а сам принимает воду. Уже четыре года канал не функционирует, он сухой, все потекло вниз. И для того, чтобы сейчас опять все насыщать, мы потеряем на фильтрацию еще много воды ", – отметил Медовар.

До аннексии Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде именно через Северо-Крымский канал. Он соединяет главное русло Днепра с Крымом. Но после российской оккупации полуострова в 2014 году Украина прекратила поставлять туда воду. После аннексии канал перекрыли дамбой. В результате площадь орошаемых земель полуострова сократилось с 397 тысяч до 13 тысяч гектаров.

Состояние экологии в оккупированном Российской Федерацией Крыму становится все более катастрофическими. Остановить этот процесс самостоятельно оккупанты не смогут. Да, в селе Владиславовка Кировского района из-за засухи озеро превратилось в лужу. Также пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища. И именно Белогорское водохранилище стремительно высыхает.

Мы ведем мониторинг с помощью спутников, которые снимают территорию Крыма. На сегодня более 70% ранее нормальной растительности полностью высыхает. Переводя на понятный язык, степной Крым, который жил за счет воды, которая шла из Украины, полностью засыхает, это правда,

– рассказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

По его словам, Россия ни разу официально не обращалась к Украине с просьбой подать воду на полуостров.

Ранее заместитель министра объяснил, что первым шагом для возможного рассмотрения вопроса восстановления подачи воды должно стать признание Москвой факта оккупации Крыма.

России такой вариант не нравится, и она выкручивается, как может: то хочет ввести почасовое водоснабжение, то решила искать источники пресной воды под Черным и Азовским морями, то ворует воду из Херсона. Сейчас же хотят провести реконструкцию Северо-Крымского канала для улучшения водоснабжения Армянска и обеспечения технической водой предприятия "Крымский титан" и "Крымский содовый завод".