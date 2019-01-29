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      Хлопці, треба домовлятися з Україною, – російський експерт про кризу з водою у Криму

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      Криза з водою у Криму
      Криза з водою у Криму / Фото з відкритих джерел

      Без подачі води з материкової частини України реконструкція Північно-Кримського каналу, який задумали окупанти на півострові, безглузда.

      Таку думку в ефірі радіо "Крим.Реалії" висловив російський експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар.

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      "Сенсу (реконстуювати Північно-Кримський канал – 24 канал) немає. Витрата каналу – 300 кубометрів за секунду – дуже велика. Він приблизно на 80% забезпечував водою Кримський півострів. Я запропонував: хлопці, треба домовлятися з Україною. Без води каналу ви не існуватимете. Крім того, коли канал існує тривалий час, відбувається стаціонарне насичення. Тобто він вже не живить довкілля, а сам приймає воду. Вже чотири роки канал не функціонує, він сухий, все потекло вниз. І для того, щоб зараз знову все насичувати, ми втратимо на фільтрацію ще багато води", – зазначив Медовар. 

      До анексії Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді саме через Північно-Кримський канал. Він з'єднує головне русло Дніпра з Кримом. Та після російської окупації півострова у 2014 році Україна припинила постачати туди воду. Після анексії канал перекрили дамбою. Внаслідок цього площа зрошуваних земель півострова скоротилася з 397 тисяч до 13 тисяч гектарів.

      Стан екології в окупованому Російською Федерацією Криму стає дедалі катастрофічнішим. Зупинити цей процес самотужки окупанти не зможуть. Так, у селі Владиславівка Кіровського району через посуху озеро перетворилося на калюжу. Також пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища. Та й саме Білогірське водосховище стрімко висихає

      Ми ведемо моніторинг за допомогою супутників, які знімають територію Криму. На сьогодні більше ніж 70% раніше нормальної рослинності повністю висихає. Перекладаючи на зрозумілу мову, степовий Крим, який жив за рахунок води, яка йшла з України, повністю засихає, це правда,
      – розповів заступник міністра з питань окупованих територій України Юрій Гримчак.

      За його словами, Росія жодного разу офіційно не зверталася до України з проханням подати воду на півострів.

      Раніше заступник міністра пояснив, що першим кроком для можливого розгляду питання відновлення подачі води має стати визнання Москвою факту окупації Криму.

      Росії такий варіант не подобається, тож вона викручується, як може: то хоче ввести погодинне водопостачання, то вирішили шукати джерела прісної води під Чорним та Азовським морями, то крадуть воду з Херсонщини. Зараз ж хочуть провести реконструкцію Північно-Кримського каналу для поліпшення водопостачання Армянська й забезпечення технічною водою підприємства "Кримський титан" та "Кримський содовий завод". 

      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Екологія Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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