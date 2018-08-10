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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему состоялась активизация вражеских обстрелов на Донбассе: военные озвучили свою версию

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Между тем на фронте один наш военнослужащий ранен, оккупанты 10 раз открывали огонь. Один из самых яростных участков фронта – так называемая Светлодарская Дуга.

За нее с начала войны идут ожесточенные бои, и сейчас враг обстреливает Свитлодарку из разных типов вооружения, в том числе с минометов. Среди бела дня.

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"Заметны приливы свежих сил. Молодых, амбициозных, которые думают, что то, что произошло с предшественниками, не произойдет с ними. Поэтому участились артиллерийские обстрелы, больше стало работать стрелковое оружие. В общем, идет некое наугад прощупывание территорий", – рассказал военнослужащий ВСУ Максим.

Военнослужащий Максим размышляет, почему враг уже 2 недели как активизировался практически по всей линии фронта. Действительно, день за днем ​​количество обстрелов растет, увеличиваются и калибры врага.

Это был обстрел из миномета, они немного по нам стреляют из минометов, нарушают договоренности о перемирии. Наверное, 82-е (минометы – ред.). Сначала "осветилка", затем пару штук, а потом не считали, потому что немного прятались,
– вспоминает военнослужащий ВСУ Юрий.

Если во время так называемого "хлебного перемирия" стреляли преимущественно ночью, то теперь делают это и средь бела дня. "Обстрелы начинаются в 8, 9, 10 часов, в 12:00 дня. То есть ... Божего в них ничего нет. Враги!", – сказал военнослужащий ВСУ Александр и показал свежие воронки.

Свежие воронки

С точки зрения артиллерийских обстрелов враг заново колесо не изобретает – продолжает выставлять свои расчеты между жилых домов.

С направления населенного пункта Доломитное. Прикрываются мирными жителями. Там и миномет стоит, в самом населенном пункте: открывают огонь, и их засечь невозможно,
– добавил Александр.

Из-за такого расположения вражеских пушек украинские защитники очень ограничены в своих действиях. "Стараемся очень осторожно, в основном – это стрелковое оружие. Максимально – ДШК".

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Оружие Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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