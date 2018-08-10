Чому відбулась активізація ворожих обстрілів на Донбасі: військові озвучили свою версію

Тим часом на фронті один наш військовослужбовець поранений, окупанти 10 разів відкривали вогонь. Одна з найзапекліших ділянок фронту – так звана Світлодарська Дуга.

За неї від початку війни точаться запеклі бої і зараз ворог обстрілює Світлодарку із різних типів озброєння, в тому числі із мінометів. Посеред білого дня.

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"Помітні припливи свіжих сил. Молодих, амбіціозних, які думають, що те, що сталось з попередниками, не станеться з ними. Тому почастішали артилерійські обстріли, більше почала працювати стрілецька зброя. Загалом, йде таке собі навмання промацування територій", – розповів військовослужбовець ЗСУ Максим.

Військовослужбовець Максим розмірковує, чому ворог вже 2 тижні як активізувався практично по всій лінії фронту. Дійсно, день за днем кількість обстрілів зростає, збільшуються і калібри ворога.

Це був обстріл з міномета, вони трішки по нас стріляють з мінометів, порушують домовленості про перемир'я. Напевно, 82-і (міномети – ред.). Спочатку "освєтілка", потім пару штук, а потім не рахували, бо трохи ховались,

– згадує військовослужбовець ЗСУ Юрій.

Якщо під час так званого "хлібного перемир'я" стріляли переважно вночі, то тепер роблять це і посеред білого дня. "Обстріли починаються в 8, 9, 10 годин, в 12 годин дня. Тобто... Божого в них нічого немає. Вороги!", – сказав військовослужбовець ЗСУ Олександр і показав свіжі вирви.



Свіжі вирви

З точки зору артилерійських обстрілів ворог заново колесо не винаходить – продовжує виставляти свої розрахунки поміж житлових будинків.

З напрямку населеного пункту Доломітне. Прикриваються мирними мешканцями. Там і міномет стоїть, в самому населеному пункті: відкривають вогонь, і їх засікти неможливо,

– додав Олександр.

Через таке розташування ворожих гармат українські захисники дуже обмежені у своїх діях. "Намагаємось дуже обережно, в основному – це стрілецька зброя. Максимально – ДШК".