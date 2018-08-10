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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український воїн, якого вважали зниклим, загинув у бою: з'явились деталі

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Дмитро Український загинув у бою 8 серпня
Дмитро Український загинув у бою 8 серпня / Фото із соцмереж

У штабі Операції Об’єднаних сил підтвердили загибель українського військового, зв'язок з яким був втрачений два дні тому.

Про це під час брифінгу у п’ятницю повідомив представник прес-центру ООС.

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Вчора стала відома доля військовослужбовця Об'єднаних сил, з яким був втрачений зв'язок під час виконання бойового завдання 8 серпня. На превеликий жаль він загинув, а тіло героя потрапило до рук окупантів, які безжалісно та безсоромно використали його для пропагування ідей руського миру та війни,
– сказав на брифінгу Олег Слободян.

Загиблого звали Дмитро Михайлович Український, він був родом з Донбасу і з початком окупації став на захист рідної землі.

8 серпня у складі розвідувальної групи він виконував розвідувальне завдання в так званій «сірій зоні». Будучи командиром групи прикриття, воїн потрапив у засідку, але не здався без бою.

"Основна група, отримавши доповідь від Дмитра про засідку, почала відхід. А він разом з побратимом, якому виповнилося 19 років, вели бій з переважаючими силами противника. З'ясувавши, що основна група відійшла й отримавши наказ на відхід, залишився посеред ворога й наказав відходити 19-річному розвіднику", – повідомили деталі бою у штабі ООС.

За мужність та героїзм під час виконання бойового завдання Дмитра Українського представлено до державної нагороди посмертно.

Побратими діляться у мережі фото та спогадами про загиблого воїна.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Втрати Збройні Сили України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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