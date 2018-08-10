Украинский воин, которого считали пропавшим, погиб в бою: появились детали

В штабе Операции Объединенных сил подтвердили гибель украинского военного, связь с которым была потеряна два дня назад.

Об этом во время брифинга в пятницу сообщил представитель пресс-центра ООС.

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Вчера стала известна судьба военнослужащего Объединенных сил, с которым была потеряна связь во время выполнения боевой задачи 8 августа. К сожалению он погиб, а тело героя попало в руки оккупантов, которые безжалостно и бесстыдно использовали его для пропаганды идей русского мира и войны,

– сказал на брифинге Олег Слободян.

Погибшего звали Дмитрий Михайлович Украинский, он был родом из Донбасса и с началом оккупации стал на защиту родной земли.

8 августа в составе разведывательной группы он выполнял разведывательное задание в так называемой "серой зоне". Будучи командиром группы прикрытия, воин попал в засаду, но не сдался без боя.

"Основная группа, получив доклад от Дмитрия о засаде, начала отход. А он вместе с собратом, которому исполнилось 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Выяснив, что основная группа отошла и получив приказ на отход, остался посреди врага и приказал отходить 19-летнему разведчику", – сообщили детали боя в штабе ООС.

За мужество и героизм при выполнении боевой задачи Дмитрия Украинского представили к государственной награде посмертно.

Собратья делятся в сети фото и воспоминаниями о погибшем воине.