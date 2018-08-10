21:25
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинский воин, которого считали пропавшим, погиб в бою: появились детали

269 Читати новину українською
Дмитрий Украинский погиб в бою 8 августа
Дмитрий Украинский погиб в бою 8 августа / Фото из соцсетей

В штабе Операции Объединенных сил подтвердили гибель украинского военного, связь с которым была потеряна два дня назад.

Об этом во время брифинга в пятницу сообщил представитель пресс-центра ООС.

Читайте также: Бойцы ВСУ дали жесткий отпор врагам вблизи оккупированной Горловки

Вчера стала известна судьба военнослужащего Объединенных сил, с которым была потеряна связь во время выполнения боевой задачи 8 августа. К сожалению он погиб, а тело героя попало в руки оккупантов, которые безжалостно и бесстыдно использовали его для пропаганды идей русского мира и войны,
– сказал на брифинге Олег Слободян.

Погибшего звали Дмитрий Михайлович Украинский, он был родом из Донбасса и с началом оккупации стал на защиту родной земли.

8 августа в составе разведывательной группы он выполнял разведывательное задание в так называемой "серой зоне". Будучи командиром группы прикрытия, воин попал в засаду, но не сдался без боя.

"Основная группа, получив доклад от Дмитрия о засаде, начала отход. А он вместе с собратом, которому исполнилось 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Выяснив, что основная группа отошла и получив приказ на отход, остался посреди врага и приказал отходить 19-летнему разведчику", – сообщили детали боя в штабе ООС.

За мужество и героизм при выполнении боевой задачи Дмитрия Украинского представили к государственной награде посмертно.

Собратья делятся в сети фото и воспоминаниями о погибшем воине.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО Вооруженные Силы Украины Потери Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
сегодня, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
"Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
сегодня, 20:00 "Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
Борис Немировський
В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
сегодня, 19:06 В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
Катерина Петренко
Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть
Настя Сукач
Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России
сегодня, 17:30 Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Обнародовали новые подробности авиакатастрофы в Донецке
 14 февраля 2013 , 16:03 1
Телеканал ZIK, принадлежащий одиозного Дыминскому, заявил о попытке рейдерства со стороны АП
 15 декабря 2017 , 18:15
Как Зинченко провел свой второй матч за "Ман Сити" против "Боруссии" Д
 29 июля 2016 , 08:39
ЧМ-2026: квота УЕФА может вырасти с 13 до 16 команд
 10 января 2017 , 13:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук