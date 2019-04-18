Почему суд отменил национализацию "Приватбанка"

Окружной админсуд Киева отменил национализацию "Приватбанка" из-за того, что ответчики не доказали в суде, что банк был неплатежеспособен на момент его национализации.

18 апреля суд отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Так, суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

Читайте также: Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому

Такое решение суд принял в связи с тем, что ответчики не доказали правомерность отнесения банка к неплатежеспособным, до тех критериев по которым банк признается неплатежеспособным,

– сказал представитель суда.

Суд в полном объеме удовлетворил требования истца, которым был бывший совладелец "Приватбанка" Игорь Коломойский. В том числе был признан противоправным и отменен договор купли-продажи акций банка от 2016 года.

Заметим, что сейчас суд принял только вступительную и резолютивную часть решения. А полный текст решения об отмене национализации "Приватбанка" появится в течение 10 дней. Хотя доступ к нему и так будет закрытым, как и судебные заседания по делу. После этого в течение 30 дней можно будет обжаловать решение суда.

Санин также рассказал, что решение об отмене национализации приняла коллегия из трех судей, председательствующим был Игорь Качур. Само дело поступило в суд в июне 2017 года. С того времени состоялись 16 судебных заседаний. От участников процесса требовали дополнительных документов. Дело рассматривалось около 2 лет, поскольку в ней было около 50 томов.

Заседания судов проходили в закрытом режиме из-за необходимости сохранения банковской тайны.

Национальный банк и Министерство финансов Украины уже заявили, что планируют обжаловать в суде решение об отмене национализации "Приватбанка".

Смотрите видео корреспондента 24 канала:

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах.



В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".