Почему Свитязь мелеет: объяснение Шацкого природного парка

Самое глубокое озеро в Украине, Свитязь, значительно обмелело и экологи начали бить тревогу. Однако в Шацком национальном природном парке, на территории которого озеро расположено, успокаивают: говорить о гибели водоема пока нет оснований.

В целом эксперты определяют ряд факторов, которые могли бы повлечь такую ​​ситуацию: от отсутствия осадков до строительству карьера у Беларуси, который якобы будет забирать воду из украинских озер. Однако в Шацком национальном парке убеждены: вызвали обмеление изменения климата.

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Так, старший научный сотрудник парка Петр Юрчук в комментарии 24 каналу заявил, что, сопоставив ряд факторов, зафиксированных в течение 35 лет, эксперты пришли к выводу, что ситуацию вызвали климатические изменения. Прежде всего – температура воздуха повысилась за летне-осенний период на два градуса. Также на 72,5 миллиметра выпадает меньше осадков.

Предполагают, что еще одной причиной может быть Хотиславский карьер в соседней Беларуси, глубина которого – до 70 метров, и расположен он всего в 50 км от парка. Именно карьер может забирать воду из украинских озер. Однако пока никаких научно подтвержденных аргументов вреда от этого нет.

Вопрос белорусского карьера полностью не изучен. Я думаю, что однозначно это не влияет на обмеление озер. Поскольку из-за отсутствия осадков вода упала не только в Шацких озерах, но и в других водоемах, в том числе и в прудах и реках на Волыни. А карьер на все это точно влиять не может,

– высказал свою позицию по этому поводу Петр Юрчук.

Версию, что обмеление Свитязя вызвала массовая вырубка леса, в частности в Волынской области, в парке также отвергают. Как отметил Юрчук, никаких сплошных рубок на территории нет, а рубят только те деревья, которые высохли.

Если же площадь озера продолжит уменьшаться, исчезнет много мест нереста рыбы, вода будет прогреваться быстрее, а курортный период на озере сократится. Свитязь в целом станет менее туристически привлекательным и рискует превратиться в несколько не слишком полноводных озер.

Подробнее о том, какие пагубные последствия может иметь обмеление Свитязя и что планируют чиновники, чтобы это предотвратить – в материале 24 канала.