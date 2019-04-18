Почему телеканалы проводят ток-шоу, а не дебаты: объяснения Казарина

На Общественное сначала приглашали не всех кандидатов. Однако ни один телеканал в Украине не назвал предвыборный формат дебатами.

В эфире 24 канала журналист Павел Казарин рассказал, что ни одно СМИ не заявило, что проводит дебаты. По его словам, если канал заявит о дебатах, то начнет тонуть в регламенте.

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Медиа перед первым туром должны были бы звать на эфир всех кандидатов. Также официальную жеребьевку нужно было бы проводить в прямом эфире. И в результате 23 номер рейтинга дебатировал бы с третьим номером.

Поэтому все каналы делали политическое ток-шоу и Общественное не стало исключением. Мы приглашали кандидатов, примерно объединив их по рейтингу. Было очень интересно наблюдать, как некоторые политики очень привыкли к формату "теплых ванн". Когда они поняли, что такого не будет, то наши шансы увидеть топовых кандидатов второго тура начали снижаться,

– заявил Казарин.

Журналист добавил, что хорошее политическое ток-шоу или дебаты – это история о пятипроцентном растворе лимонной кислоты, потому что из политика начинает слетать пиар-оболочка и он предстает перед избирателем в том виде, в котором должен.

Где, как и когда состоятся дебаты Порошенко и Зеленского?После объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты. Позже шоумен записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты.



Кандидаты заключили соглашение о проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский". В штабе Зеленского настаивают на старте дебатов в 19:00. Однако уже в 20:00 Порошенко планирует прибыть на дебаты в студию Общественного, как того требует закон. Поэтому есть риск, что действующий президент не успеет с дебатов на стадионе прибыть на дебаты в телестудии.



Относительно дебатов на "Олимпийском", то там монтируют сразу две сцены для выступлений: штаб каждого из кандидатов – свою. Попасть на дебаты на стадионе сможет каждый желающий. Но для этого нужно получить бесплатный билет на сайте debaty2019.org.ua.



Кстати, проведение дебатов на стадионе обойдется в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатят избирательные фонды кандидатов в президенты.

Все, что нужно знать о дебатах

Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 17 апреля 2019 года: