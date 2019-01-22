Почему Тимошенко привела на съезд партии Филарета: ответ политолога

Во вторник, 22 января, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Однако на мероприятии всех удивило присутствие патриарха Филарета.

Об этом сообщил политолог Петр Олещук в прямом эфире 24 канала.

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Как пояснил политолог, Юлия Тимошенко заняла такую позицию, будто все уже решено и она уже является президентом Украины.

Для заявки на президентство важно иметь не просто поддержку электората, но и демонстрировать поддержку на уровне элиты. Как раз здесь и были сюрпризы – съезд партии посетили Филарет и по скайпу присоединился Саакашвили. Стоит добавить, что ранее Саакашвили критиковал Тимошенко, при том довольно долго, а теперь неожиданно решил поддержать ее,

– подчеркнул Олещук.

Политолог прокомментировал, почему политики так часто используют всех в своих целях, и почему священнослужители на это соглашаются.

"В первую очередь, для церковников это возможность утверждать новосозданную украинскую церковь. Они демонстрируют соответствующий авторитет, поэтому дают политикам так называемый эффект энергии", – ответил он.



Патриарх Филарет открыл съезд "Батькивщины" // 24 канал

И добавил, что безусловно есть люди, которые ждали создания Православной церкви в Украине, и для них это важно.

Общество ориентируется на большой круг вопросов, и в этом позиция Тимошенко является выигрышной, потому что Порошенко, например, ориентируется только на церковь, веру и язык, а Тимошенко стремится охватить все вопросы. Но мы должны понимать, что президент – это не министр религии, это прежде всего человек, который отвечает за внутреннюю политику, обороноспособность и т. п.,

– отметил политолог.

А на вопрос кто ее финансирует, Петр Олещук заверил, что "Тимошенко имеет уже очередь таких людей и предложений получает много".