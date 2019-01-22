Чому Тимошенко привела на з’їзд партії Філарета: відповідь політолога

У вівторок, 22 січня, лідерка партії "Батьківщини" Юлія Тимошенко оголосила про висунення своєї кандидатури на пост президента України. Проте на заході всіх здивувала присутність патріарха Філарета.

Про це повідомив політолог Петро Олещук у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Тимошенко оголосила, що йде у президенти України

Як пояснив політолог, Юлія Тимошенко зайняла таку позицію, ніби все вже вирішено і вона вже є президентом України.

Для заявки на президентство важливо мати не просто підтримку електорату, а й демонструвати підтримку на рівні еліти. Якраз тут і були сюрпризи – з’їзд партії відвідали Філарет та по скайпу приєднався Саакашвілі. Варто додати, що раніше Саакашвілі критикував Тимошенко, при тому доволі довго, а тепер неочікувано вирішив підтримати її,

– наголосив Олещук.

Політолог прокоментував, чому політики так часто використовують церковників у своїх цілях, і чому священнослужителі на це погоджуються.

"В першу чергу, для церковників це можливість стверджувати новостворену українську церкву. Вони демонструють відповідний авторитет, тому дають політикам так званий ефект енергії", – відповів він.



Патріарх Філарет відкрив з'їзд "Батьківщини" // 24 канал

І додав, що беззаперечно є люди, які чекали створення Православної церкви в Україні і для них це важливо.

Суспільство орієнтується на велике коло питань і в цьому позиція Тимошенко є виграшною, тому що Порошенко, наприклад, орієнтується лише на церкві, вірі та мові, а Тимошенко прагне охопити всі питання. Але ми повинні розуміти, що президент – це не міністр релігії, це перш за все людина, яка відповідає за внутрішню політику, обороноздатність тощо,

– зазначив політолог.

А на запитання хто її фінансує, Петро Олещук запевнив, що "Тимошенко має вже чергу таких людей і пропозицій отримує багато".