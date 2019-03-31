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      Почему Тимошенко заявляет, что таки проходит во второй тур: ответ эксперта

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      Почему Тимошенко заявляет, что таки проходит во второй тур: ответ эксперта
      Почему Тимошенко заявляет, что таки проходит во второй тур: ответ эксперта / vinnitsa.top

      По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заняла третье место и получила 14, 2% голосов на выборах-2019.

      Об этом рассказал политический эксперт Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования

      Тимошенко на предыдущих выборах

      По его словам, формально, Юлия Тимошенко, вероятно, проиграет на выборах лишь третий раз, потому что в 2004 году она поддержала Виктора Ющенко, а зарегистрированным кандидатом на выборах была в 2010, 2014 и 2019 годах.

      "Сейчас, по данным экзит-пола, она набрала на 2-3% больше, чем на выборах 2014 года, когда проиграла Петру Порошенко. Но сказать, что она совсем уходит из политики еще рано. Тем более, скоро парламентские выборы, она будет пытаться остаться в политике", – сказал Солонтай.

      Почему Тимошенко заявляет, что проходит во второй тур

      На результаты экзит-пола Юлия Тимошенко отреагировала остро – назвала их "абсолюнто манипулятивными" и призвала украинцев не воспринимать все как "истину в последней инстанции".

      Мы убеждены на цифрах и фактах, что экзит-поллы, которые сейчас так помпезно рассказывают о вхождении Петра Порошенко во второй тур, по наших оценкам и исследованиям не соответствуют действительности,
      - отметила кандидат в президенты.

      Солонтай рассказал, что на такую реакцию есть хороший анекдот: "эксперт прослушал 5 штабных социологий кандидатов в президенты. Все нормально – все 5 выигрывают".

      Политический эксперт заверил, что Тимошенко таки опытный политик, ведь потом нельзя будет заявить, что она выступала против опроса экзит-пола, потому что она скажет, что говорила о другом соцопросе, который где-то параллельно распространяют.

      Тимошенко говорит о том, что она проходит во второй тур, потому что хочет сохранить свое ядро сторонников (людей, которым она нравится и которые за нее голосуют, – 24). Так всегда делает кандидат, который понимает, что избиратели верили в победу и сейчас могут сложить руки. Ей нужно, чтобы ее люди работали по всей Украине. То есть Тимошенко хочет мобилизовать свой электорат ради парламентских выборов,
      – ответил Солонтай.


      Результаты экзит-пола по состоянию на 18.00 час

      Тимошенко имеет поддержку Коломойского

      "Я думаю, что нити поддержки у Юлии Тимошенко четко связаны с Игорем Коломойским. А Зеленского я вообще воспринимаю как кандидата, который очень связан с Коломойским", – отметил эксперт.

      Солонтай добавил, что они на этом теневом политическом фронте сделают "успокоение" Тимошенко, и она не будет выходить за рамки. Хотя сейчас ее силы сработают на то, чтобы все четко посчитали, а уже реально она будет играть как политик во втором туре.


      Что обещает Юлия Тимошенко

      Смотрите полный выпуск интервью с политическим экспертом Александром Солантаем за 31 марта 2019 года:

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      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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