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Почему у детей ослабленный иммунитет: ответ педиатра

84 Читати новину українською
Почему у детей ослабленный иммунитет
Почему у детей ослабленный иммунитет / cas.sk

Даже летом можно заметить, что некоторые дети чаще болеют чем другие. Дело в образе жизни ребенка.

Врач-педиатр Валентина Антонова связывает причину ослабленного иммунитета с малоподвижностью, пишет ГолосUA.

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Часто то, что ребенок болеет, родители связывают с недостатком витаминов в молодом организме. Однако врач объясняет, что малоподвижный образ жизни ребенка может привести к ослаблению иммунитета.

Чому у дітей ослаблений імунітет

Почему у детей ослабленный иммунитет

Гораздо чаще болеют те дети, которые любят проводить время на кресле с книгой или перед телевизором, чем те, которые любят гулять на улице.

Врач отмечает, что причиной малоподвижного образа жизни малыша являются сами родители. Они могут оберегать детей с раннего возраста, запрещая им веселиться на качелях, во время активных игр, набивать синяки. Или же родители могут подавать неправильный пример.

Первый случай – это навязывание собственных страхов детям, второй – угнетение активности ребенка. В обоих случаях родители способствуют ослаблению организма, в результате ребенок становится легкой мишенью для заболеваний и вирусов.

Дитина повинна вести активний спосіб життя

Ребенок должен вести активный образ жизни

Валентина Антонова советует не мешать ребенку познавать мир и жить активно, дайте ему волю бегать по площадке, играть в футбол, кататься на качелях и дурачиться на турниках.

Нужно объяснить малышу, что некоторые вещи могут быть опасными, но трагедию из разбитого колена не стоит делать.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Дети
Источник: 24 Канал
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