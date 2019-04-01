Почему у Зеленского столь высокие рейтинги: ответ эксперта

Прежде всего секрет успеха кандидата в президенты Владимира Зеленского в уникальном сочетании нескольких целевых аудиторий и использовании цифровых технологий, что симпатизирует молодежи.

Такое мнение высказал эксперт, общественный деятель Валерий Пекар в прямом эфире 24 канала.

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Успех Зеленского благодаря аудитории

Он подчеркнул, что обычно у каждого политика есть определенное ядро, которое за него точно голосует и люди, которые могут за него проголосовать.

Зеленский соединил несколько аудиторий. Во-первых, это те люди, которые выступают против всех, они хотят новых лиц и устали от бесконечной лжи и консервативных лозунгов. Такие люди точно знают, что не хотят продолжения старых политических элит,

– сказал Пекар.

Эксперт отметил, что Зеленский начал именно с этой группы. "А в январе он начал набирать вторую группу: это пророссийские избиратели, которых в Украине очень много. У них не было единого кандидата, а Бойко и Вилкул раскололись. Тогда они увидели "своего" в Зеленском, ведь он парень с Востока, русскоязычный, не давит высокопарными лозунгами на патриотизм", – добавил Пекар.

По его словам, если бы Зеленский говорил немного больше и показывал свои планы восстановления мира и переговоров с Россией, то эта аудитория от него отвернулась бы. А поскольку он молчит, они считают что это "свой" кандидат.

Впоследствии появилась еще третья аудитория Зеленского – это люди, которые отдали бы свой голос за "абы кого, только не за Порошенко". Они бы голосовали за Тимошенко, но поскольку увидели, что она не может победить и есть Зеленский, их голоса начали перетекать к нему. С этим багажом трех больших аудиторий, он и получил такие высокие рейтинги,

– прокомментировал эксперт.

Успех в избирательной кампании кандидата

Как рассказал Пекар, в избирательной кампании Зеленского сработало несколько вещей. Во-первых, зеркальная технология – "молчать, ничего не говорить и загадочно улыбаться, чтобы все подумали, что это его кандидат".

"Вторым большим подходом является сериал "Слуга народа". Это фантастическая политическая технология, которая станет полем изучения, независимо от результатов выборов. В-третьих, это цифровые технологии. Штабы всех остальных кандидатов очень старомодны, политики живут с бордами и палатками. Никто из них так и не вышел в цифровую среду. Они не работали с молодой аудиторией", – ответил Пекар.

Как Порошенко победить Зеленского?

Эксперт заверил, что Порошенко нужно прекратить давить на оппонента и его избирателей, потому что они точно не перейдут к нему, ведь есть много людей, которые разочарованы в правлении действующего президента.

Поэтому Порошенко нужно полностью переключиться с войны с конкурентом на привлечение ключевых аудиторий.

"Как это сделать? 1. Быстрые кадровые решения – отстранить наиболее одиозных представителей своей политической команды. 2. Сейчас есть ключевые вопросы, которые беспокоят страну. Во всех них можно сделать быстрый шаг и внести десятки законопроектов", – подытожил Пекар.