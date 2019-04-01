Зеленский играет фрагментарные роли других мировых президентов: эксперт назвал примеры

Украинцы не знают настоящего Владимира Зеленского. Например, теннисный стол был украден у Барака Обамы, рубашка с закатанными рукавами – в Джастина Трюдо и тому подобное. Украинцы получили различных мировых президентов и думают, что это этот человек, а Зеленский просто играет их фрагментарные роли.

Такое мнение выразил политолог Николай Давидюк в прямом эфире 24 канала.

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Он также добавил, что у Зеленского даже бигборды с обещаниями Павла Зиброва – "Ні обіцянок, ні пробачень".

Это вырванные из контекста вещи. Поэтому население можно за это упрекнуть, потому что они не вчитались, кто это. Они хотят быстро навести порядок в стране, но люди опираются не на его биографию, а на фильм. Мы деградируем, если повелись на ленту о Зеленского,

– отметил Давидюк.

По словам эксперта, такого бы не было в Казахстане. Там бы сказали, "это комик, снимите его кандидатуру немедленно" и никто бы ничего не сказал.

"Люди хотели нового, качественного и профессионального президента. Из этих трех пунктов им дали только нового кандидата. Но он не является профессиональным или качественным, он не из политиков. Люди ждали Эммануэля Макрона. Поэтому когда они увидят все стороны Зеленского, они разочаруются и будут жаловаться, что президент плохой", – сказал Давидюк.

Политолог отметил, что Зеленского от людей прячут, как Януковича в свое время.

Зеленский сейчас удачно играет роль кандидата в президенты, но играть роль президента – немного не то. А та ненависть к людям, которые голосовали за Зеленского, выложена не просто так. В стране большое неприятие этой медийной персоны, которая пытается одеть на себя шапку не по размеру. Есть предел шуток и предел ответственности за конкретные вещи,

– прокомментировал Давидюк.

Что будет если Зеленский таки выиграет? Политолог рассказал, что после этого будет третий тур – парламентский. "Много людей рассматривают сценарий парламентской республики. И тогда уже кто зайдет в новый парламент и создаст вокруг себя мощную коалицию – тот сможет формировать вокруг себя новый Кабмин и быть лидером в Украине", – добавил эксперт.

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