Успеет ли Порошенко за три недели догнать Зеленского: мнение эксперта

В финал выборов вышли очень тщеславные кандидаты, которые теперь будут соревноваться за президентское кресло. По результатам голосования, рейтинг Петра Порошенко очень отстает от рейтинга Владимира Зеленского, но он еще может его догнать за три недели.

Такое мнение выразил политолог Николай Давидюк в прямом эфире 24 канала.

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Успеет ли Порошенко за три недели догнать Зеленского

Как заявил эксперт, вопрос перетоков и неявки избирателей у конкурента – это возможности для Порошенко выиграть. А его риски проиграть – это его антирейтинг.

Этот антирейтинг настолько велик, что это – лучший союзник для Зеленского. Также несколько процентов голосов может перейти к Зеленскому от Юрия Бойко,

– сказал Давидюк.



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Как Порошенко одолеть свой антирейтинг?

Эксперт рассказал, что иногда Порошенко ведет себя так, как будто ошибок не совершал.

"Свой антирейтинг Порошенко уже не одолеет из-за ненависти к нему, которая уже есть и подкреплена коррупционными скандалами, и неискренностью – невыполненными обещаниями, манипуляциями. Единственное, как он может поднять количество процентов – это если занизит рейтинг Зеленского", – отметил Давидюк.

И добавил, что есть еще один вариант для Порошенко догнать Зеленского – в Украине может царить атмосфера страха и население "замрет" на день-два, ожидая, что будет дальше, и это даст положительный рейтинг для Порошенко.