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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Чи встигне Порошенко за три тижні наздогнати Зеленського: думка експерта

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      У фінал виборів вийшли дуже гонорові кандидати, які тепер змагатимуться за президентське крісло. За результатами голосування, рейтинг Петра Порошенка дуже відстає від рейтингу Володимира Зеленського, але він ще може його наздогнати за три тижні.

      Таку думку висловив політолог Микола Давидюк у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Як пройшли президентські вибори-2019: головне

      Чи встигне Порошенко за три тижні наздогнати Зеленського

      Як заявив експерт, питання перетоків і неявки виборців в конкурента – це можливості для Порошенка виграти. А його ризики програти – це його антирейтинг.

      Цей антирейтинг настільки великий, що це – найкращий союзник для Зеленського. Також кілька відсотків голосів може перейти до Зеленського від Юрія Бойка,
      – сказав Давидюк.

      Остаточні результати Національного екзит-полу ​
      Остаточні результати Національного екзит-полу

      Як Порошенку здолати свій антирейтинг?

      Експерт розповів що інколи Порошенко веде себе так, начебто помилок не створював.

      "Свій антирейтинг Порошенко вже не здолає через ненависть до нього, яка вже є і підкріплена корупційними скандалами, та нещирістю – невиконаними обіцянками, маніпуляціями. Єдине, як він може підняти кількість відсотків – це якщо занизить рейтинг Зеленського", – наголосив Давидюк.

      І додав, що є ще один варіант для Порошенка наздогнати Зеленського – в Україні може панувати атмосфера страху і населення "завмре" на день-два, очікуючи, що буде далі, і це дасть позитивний рейтинг для Порошенка.

       

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      170443
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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