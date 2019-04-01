Зеленський грає фрагментарні ролі інших світових президентів: експерт назвав приклади

Українці не знають справжнього Володимира Зеленського. Наприклад, його тенісний стіл був вкрадений в Барака Обами, рубашка з закатаними рукавами – в Джастіна Трюдо тощо. Українці отримали різних світових президентів і думають, що це ця людина, а Зеленський просто грає їх фрагментарні ролі.

Таку думку висловив політолог Микола Давидюк у прямому ефірі 24 каналу.

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Він також додав, що в Зеленського навіть бігборди з обіцянками Павла Зіброва – "Ні обіцянок, ні пробачень".

Це вирвані з контексту речі. Тому населенню можна за це дорікнути, тому що вони не вчиталися, хто це. Вони хочуть швидко навести лад в країні, але люди спираються не на його біографію, а на фільм. Ми деградуємо, якщо повелися на стрічку про Зеленського,

– наголосив Давидюк.

За словами експерта, такого б не було в Казахстані. Там би сказали, "це комік, зніміть його кандидатуру негайно" і ніхто б нічого не сказав.

"Люди хотіли нового, якісного і професійного президента. З цих трьох пунктів їм дали тільки нового кандидата. Але він не є професійним чи якісним, він не з політиків. Люди чекали Еммануеля Макрона. Тому коли вони побачать всі сторони Зеленського, вони розчаруються і будуть жалітися, що президент поганий", – сказав Давидюк.

Політолог зазначив, що Зеленського від людей ховають, як Януковича свого часу.

Зеленський наразі вдало грає роль кандидата в президенти, але грати роль президента – трохи не те. А та ненависть до людей, які голосували за Зеленського, викладена не просто так. В країні велике несприйняття цієї медійної персони, яка намагається одягнути на себе шапку не по розміру. Є межа жартів і межа відповідальності за конкретні речі,

– прокоментував Давидюк.

Що буде якщо Зеленський таки виграє? Політолог розповів, що після цього буде третій тур – парламентський. "Багато людей розглядають сценарій парламентської республіки. І тоді вже хто зайде у новий парламент і створить навколо себе потужну коаліцію – той зможе формувати навколо себе новий Кабмін та бути лідером в Україні", – додав експерт.

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