Почему Украина не должна признавать суд над украинскими моряками: ответ юриста

Защитник пленного украинского моряка Николай Полозов формировал перечень адвокатов, которые защищают или хотят защищать украинских моряков. Этот перечень он составлял по поручению омбудсмена Людмилы Денисовой и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Об этом рассказала юрист Анна Маляр в прямом эфире 24 канала.

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По ее мнению, тотальное и абсолютное влияние российской власти распространяется на всю судебную систему, а значит мы не можем быть уверенными, что отдельные фигуры этого процесса будут выполнять независимую функцию и влиять на решение суда. Даже, если предположить, что защитник украинских моряков будет неангажированным человеком, надо понимать, что никакого влияния на решение суда он не будет иметь.

Мы уже имеем приговоры российских судов по решению других пленников Кремля. И, кроме того, что все эти обвинения абсолютно безосновательны, мы видим, что адвокаты не играют значимой роли в этом,

– сказала Маляр.

Юрист добавила, что Россия нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, по которой пленников должны судить военные суды. Кроме того, все преступления, которые инкриминируют украинским морякам касаются и российских пограничников.

Что случилось в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.