Чому Україна не має визнавати суд над українськими моряками: відповідь юриста

Захисник полоненого українського моряка Микола Полозов формував перелік адвокатів, які вже захищають або хочуть захищати українських моряків. Цей перелік він складав за дорученням омбудсменки Людмили Денісової та міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Про це розповіла юристка Ганна Маляр у прямому ефірі 24 каналу.

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На її думку, тотальний і абсолютний вплив російської влади поширюється на всю на судову систему, а значить ми не можемо бути впевненими, що окремі фігури цього процесу виконуватимуть незалежну функцію і впливати на рішення суду. Навіть, якщо припустити, що захисник українських моряків буде незаангажованою людиною, треба розуміти, зо жодного впливу на рішення суду вона не матиме.

Ми вже маємо вироки російських судів по рішенню інших бранців Кремля. І, крім того, що всі ці звинувачення абсолютно безпідставні, ми бачимо, що адвокати не відіграють значущої ролі у цьому,

– сказала Маляр.

Юристка додала, що Росія порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, за якою бранців мають судити військові суди. Крім того, всі злочини, що інкримінують українським морякам стосуються і російських прикордонників.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. У Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.