Почему Украина оказала помощь Италии: объяснение Кулебы
Украина готова оказывать гуманитарную помощь другим странам в борьбе с коронавирусом только тогда, когда внутренние потребности полностью обеспечены.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов объяснил, если у нас самих масок не хватает, то очевидно, что Украина не может помогать другим странам масками.
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Но у нас есть достаточные мощности для изготовления спирта и дезинфицирующих средств, которые сейчас активно развиваются, поэтому мы понимаем, что можем передать гуманитарную помощь дезинфекторами,
– сказал Кулеба.
Министр добавил, по приблизительным оценкам, в Италии проживает около 400 тысяч украинцев. Это означает, что если Украина помогает Италии, она потенциально также помогает и своим гражданам.
"Если мы ожидаем, что кто-то будет помогать нам и просим о помощи, мы, безусловно, так же должны быть готовы помогать другим. Более того, если у тебя есть возможность помочь кому-то, то, безусловно, это надо делать", – подчеркнул Кулеба.
По его словам, именно из этих соображений была оказана помощь Италии – стране, которая чрезвычайно страдает от коронавируса и которая является важным партнером Украины.
Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире. С начала эпидемии в Италии более 132 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – более 16 тысяч.
Украинская помощь Италии в борьбе с коронавирусом: главное
- 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии.
- Бригада украинских медиков отправилась в Италию на 14 дней. Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил, что сама Италия обратилась к Украине за гуманитарной помощью. В обращении говорилось о направлении туда медиков.
- Большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады в поддержку Италии.
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