Почему Украина оказала помощь Италии: объяснение Кулебы

Украина готова оказывать гуманитарную помощь другим странам в борьбе с коронавирусом только тогда, когда внутренние потребности полностью обеспечены.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов объяснил, если у нас самих масок не хватает, то очевидно, что Украина не может помогать другим странам масками.

Обратите внимание Самолет с гуманитарной помощью от Украины сел в Италии: фото, видео

Но у нас есть достаточные мощности для изготовления спирта и дезинфицирующих средств, которые сейчас активно развиваются, поэтому мы понимаем, что можем передать гуманитарную помощь дезинфекторами,

– сказал Кулеба.

Министр добавил, по приблизительным оценкам, в Италии проживает около 400 тысяч украинцев. Это означает, что если Украина помогает Италии, она потенциально также помогает и своим гражданам.

"Если мы ожидаем, что кто-то будет помогать нам и просим о помощи, мы, безусловно, так же должны быть готовы помогать другим. Более того, если у тебя есть возможность помочь кому-то, то, безусловно, это надо делать", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, именно из этих соображений была оказана помощь Италии – стране, которая чрезвычайно страдает от коронавируса и которая является важным партнером Украины.

Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире. С начала эпидемии в Италии более 132 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – более 16 тысяч.

Украинская помощь Италии в борьбе с коронавирусом: главное