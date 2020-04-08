Чому Україна надала допомогу Італії: пояснення Кулеби
Україна готова надавати гуманітарну допомогу іншим країнам у боротьбі з коронавірусом лише тоді, коли внутрішні потреби повністю забезпечені.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів пояснив, якщо у нас самих масок не вистачає, то очевидно, що Україна не може допомагати іншим країнам масками.
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Але у нас є достатні потужності для виготовлення спирту і дезінфікуючих засобів, які зараз активно розгортаються, тому ми розуміємо, що можемо передати гуманітарну допомогу дезінфекторами,
– сказав Кулеба.
Міністр додав, за приблизними оцінками, в Італії проживає близько 400 тисяч українців. Це означає, що коли Україна допомагає Італії, вона потенційно також допомагає і своїм громадянам.
"Якщо ми очікуємо, що хтось допомагатиме нам і просимо про допомогу, ми, безумовно, так само маємо бути готові допомагати іншим. Ба більше, якщо у тебе є можливість допомогти комусь, то, безумовно, це треба робити", – наголосив Кулеба.
За його словами, саме з цих міркувань була надана допомога Італії – країні, яка надзвичайно страждає від коронавірусу і яка є також важливим партнером України.
Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в світі. Від початку епідемії в Італії понад 132 тисячі людей заразились коронавірусом, померли – понад 16 тисяч.
Українська допомога Італії у боротьбі з коронавірусом: головне
- 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії.
- Бригада українських медиків вирушила до Італії на 14 днів. Україна забезпечить оплату і захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що сама Італія звернулася до України по гуманітарну допомогу. У зверненні мовилося про направлення туди медиків.
- Більшість європейських країн уже відправили свої медичні бригади на підтримку Італії.
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