Чому Україна надала допомогу Італії: пояснення Кулеби

Україна готова надавати гуманітарну допомогу іншим країнам у боротьбі з коронавірусом лише тоді, коли внутрішні потреби повністю забезпечені.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів пояснив, якщо у нас самих масок не вистачає, то очевидно, що Україна не може допомагати іншим країнам масками.

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Але у нас є достатні потужності для виготовлення спирту і дезінфікуючих засобів, які зараз активно розгортаються, тому ми розуміємо, що можемо передати гуманітарну допомогу дезінфекторами,

– сказав Кулеба.

Міністр додав, за приблизними оцінками, в Італії проживає близько 400 тисяч українців. Це означає, що коли Україна допомагає Італії, вона потенційно також допомагає і своїм громадянам.

"Якщо ми очікуємо, що хтось допомагатиме нам і просимо про допомогу, ми, безумовно, так само маємо бути готові допомагати іншим. Ба більше, якщо у тебе є можливість допомогти комусь, то, безумовно, це треба робити", – наголосив Кулеба.

За його словами, саме з цих міркувань була надана допомога Італії – країні, яка надзвичайно страждає від коронавірусу і яка є також важливим партнером України.

Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в світі. Від початку епідемії в Італії понад 132 тисячі людей заразились коронавірусом, померли – понад 16 тисяч.

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