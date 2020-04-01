Почему Украина присоединилась к санкциям против Беларуси и какие последствия
Продолжение санкций ЕС против Беларуси и присоединение к ним Украины не повлияет на наши двусторонние отношения с Минском. Санкции имеют давнюю историю. И Беларусь, очевидно, давно к ним адаптировалась.
Такое мнение 24 каналу высказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.
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Продолжение санкций против Беларуси – больше формальность. Потому что эти санкции не создают проблем белорусской экономике. В Украине нет ситуации, в которой мы чем-то обязаны Беларуси. Поэтому мы поддерживаем эти санкции,
– говорит Тарас Семенюк.
Наоборот, подчеркивает эксперт, сейчас ЕС интенсивно работает над улучшением отношений с Беларусью. Прорабатывают упрощенный визовый режим.
ЕС заинтересован в хороших отношениях с Беларусью. Собственно, как и Минск. ЕС – альтернативная площадка для Беларуси, чтобы не быть зависимыми полностью от России. Лукашенко мастер сидения на шпагате. И это раздражает Путина,
– отметил Семенюк.
Что предусматривают санкции против Беларуси?
- Санкции касаются полного эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для внутренних репрессий.
- Кроме того, ограничения касаются отдельных чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств 1999-2000 годов.
- Европейский Союз еще на год – до 28 февраля 2021 года продолжил введенные против Беларуси санкции. Кроме членов ЕС и отдельных партнеров союза, к санкциям присоединилась и Украина.
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