Почему Украина присоединилась к санкциям против Беларуси и какие последствия

Продолжение санкций ЕС против Беларуси и присоединение к ним Украины не повлияет на наши двусторонние отношения с Минском. Санкции имеют давнюю историю. И Беларусь, очевидно, давно к ним адаптировалась.

Такое мнение 24 каналу высказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Продолжение санкций против Беларуси – больше формальность. Потому что эти санкции не создают проблем белорусской экономике. В Украине нет ситуации, в которой мы чем-то обязаны Беларуси. Поэтому мы поддерживаем эти санкции,

– говорит Тарас Семенюк.

Наоборот, подчеркивает эксперт, сейчас ЕС интенсивно работает над улучшением отношений с Беларусью. Прорабатывают упрощенный визовый режим.

ЕС заинтересован в хороших отношениях с Беларусью. Собственно, как и Минск. ЕС – альтернативная площадка для Беларуси, чтобы не быть зависимыми полностью от России. Лукашенко мастер сидения на шпагате. И это раздражает Путина,

– отметил Семенюк.

Что предусматривают санкции против Беларуси?