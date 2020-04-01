18:32
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Почему Украина присоединилась к санкциям против Беларуси и какие последствия

      - Читати новину українською
      Как будут складываться отношения Украины и Беларуси? / Официальный сайт Президента Украины

      Продолжение санкций ЕС против Беларуси и присоединение к ним Украины не повлияет на наши двусторонние отношения с Минском. Санкции имеют давнюю историю. И Беларусь, очевидно, давно к ним адаптировалась.

      Такое мнение 24 каналу высказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

      Читайте также Когда Зеленский может посетить США

      Продолжение санкций против Беларуси – больше формальность. Потому что эти санкции не создают проблем белорусской экономике. В Украине нет ситуации, в которой мы чем-то обязаны Беларуси. Поэтому мы поддерживаем эти санкции,
      – говорит Тарас Семенюк.

      Наоборот, подчеркивает эксперт, сейчас ЕС интенсивно работает над улучшением отношений с Беларусью. Прорабатывают упрощенный визовый режим.

      ЕС заинтересован в хороших отношениях с Беларусью. Собственно, как и Минск. ЕС – альтернативная площадка для Беларуси, чтобы не быть зависимыми полностью от России. Лукашенко мастер сидения на шпагате. И это раздражает Путина,
      – отметил Семенюк.

      Что предусматривают санкции против Беларуси?

      • Санкции касаются полного эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для внутренних репрессий.
      • Кроме того, ограничения касаются отдельных чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств 1999-2000 годов.
      • Европейский Союз еще на год – до 28 февраля 2021 года продолжил введенные против Беларуси санкции. Кроме членов ЕС и отдельных партнеров союза, к санкциям присоединилась и Украина.
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Беларуси Владимир Путин Евросоюз Санкции Александр Лукашенко
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:56 Денис Ермак признал, что на скандальных "пленках Лероса" именно он
      Новини України 8999
      сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
      Новини України 40614
      сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
      Лікування 159453
      сегодня , 13:50 В мае проведут индексацию пенсий: как увеличатся выплаты
      Новини України 23460
      сегодня , 17:03 Коронавирус в Испании: смертность уже 5 дней подряд бьет рекорды
      Здорове життя 56445
      сегодня , 13:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больных
      Лікування 135008
      сегодня , 12:02 Как в Украине бесплатно получить землю: 5 простых шагов
      Новини України 12228
      сегодня , 13:01 Конфликт Ермака и Лероса: как скандал повлияет на руководителя ОП
      Новини України 6897
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 18:06 81-летнюю пенсионерку отрезали от газа за неуплату - Ахметов задолжал миллиарды и покупает виллу
      Дмитро Гнап
      сегодня , 17:20 Зачем правительство разрешило больным выходить из дома?
      Настя Сукач
      Залиште відгук