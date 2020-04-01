Чому Україна приєдналася до санкцій проти Білорусі і які наслідки

Продовження санкцій ЄС проти Білорусі та приєднання до них України не вплине на наші двосторонні стосунки з Мінськом. Санкції мають давню історію. І Білорусь, вочевидь, давно до них адаптувалася.

Таку думку 24 каналу висловив партнер у KyivstratproТарас Семенюк.

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Продовження санкцій проти Білорусі – більше формальність. Бо ці санкції не створюють проблем білоруській економіці. В України немає ситуації, коли ми чимось зобов’язані Білорусі. Тому ми підтримуємо ці санкції,

– розповідає Тарас Семенюк.

Навпаки, підкреслює експерт, зараз ЄС інтенсивно працює над покращенням стосунків із Білоруссю. Пропрацьовують спрощений візовий режим.

ЄС зацікавлений у хороших стосунках із Білоруссю. Власне, як і Мінськ. ЄС – альтернативний майданчик для Білорусі, щоб не бути залежним повністю від Росії. Лукашенко майстер сидіння на шпагаті. І це дратує Путіна,

– наголосив Семенюк.

Що передбачають санкції проти Білорусі?