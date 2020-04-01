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      Чому Україна приєдналася до санкцій проти Білорусі і які наслідки

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      Як складатимуться стосунки України і Білорусі? / Офіційний сайт Президента України

      Продовження санкцій ЄС проти Білорусі та приєднання до них України не вплине на наші двосторонні стосунки з Мінськом. Санкції мають давню історію. І Білорусь, вочевидь, давно до них адаптувалася.

      Таку думку 24 каналу висловив партнер у KyivstratproТарас Семенюк.

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      Продовження санкцій проти Білорусі – більше формальність. Бо ці санкції не створюють проблем білоруській економіці. В України немає ситуації, коли ми чимось зобов’язані Білорусі. Тому ми підтримуємо ці санкції,
      – розповідає Тарас Семенюк.

      Навпаки, підкреслює експерт, зараз ЄС інтенсивно працює над покращенням стосунків із Білоруссю. Пропрацьовують спрощений візовий режим.

      ЄС зацікавлений у хороших стосунках із Білоруссю. Власне, як і Мінськ. ЄС – альтернативний майданчик для Білорусі, щоб не бути залежним повністю від Росії. Лукашенко майстер сидіння на шпагаті. І це дратує Путіна,
      – наголосив Семенюк.

      Що передбачають санкції проти Білорусі?

      • Санкції стосуються повного ембарго на продаж Білорусі зброї та обладнання, які можуть бути застосовані для внутрішніх репресій.
      • Крім того, обмеження стосуються окремих чиновників, яких звинувачують у серії викрадень і вбивств 1999-2000 років.
      • Європейський Союз ще на рік - до 28 лютого 2021 року продовжив запроваджені проти Білорусі санкції. Крім членів ЄС та окремих партнерів спілки, до санкцій приєдналася й Україна.
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини Білорусі Новини політики Володимир Путін Євросоюз Санкції Олександр Лукашенко
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