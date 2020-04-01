Україна підтримала санкції Євросоюзу проти Білорусі: деталі

Європейський Союз ще на рік продовжив запроваджені проти Білорусі санкції. Крім членів ЄС та окремих партнерів спілки, до санкцій приєдналася й Україна, яка є сусідкою Білорусі.

Нові обмеження діятимуть до 28 лютого 2021 року, зазначається на сайті Європейської Ради.

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Хто приєднався до санкцій проти Білорусі:

члени Євросоюзу;

Північна Македонія (як кандидатка до ЄС);

Чорногорія (як кандидатка до ЄС);

Албанія (як кандидатка до ЄС);

Боснія і Герцеговина (як учасниця процесу асоціації з ЄС);

Ліхтенштейн (як член Європейської зони вільної торгівлі);

Норвегія (як член Європейської зони вільної торгівлі);

Україна.

Усі вони погоджуються, щоб їхня державна політика відповідала цьому рішенню. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його,

– зазначив верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Що передбачають санкції проти Білорусі?Передовсім санкції стосуються повного ембарго на продаж Білорусі зброї та обладнання, які можуть бути застосовані для внутрішніх репресій. Крім того, обмеження стосуються окремих чиновників, яких звинувачують у серії викрадень і вбивств 1999-2000 років.

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Історія санкцій ЄС проти Білорусі: коротко

Європейський Союз вперше запровадив санкції проти Білорусі ще у далекому 2004 році. Вони пов'язані з утисками громадянського суспільства та активної опозиції. Передовсім їх пов'язують також з убивствами 4 людей у 1999-2000 роках:

Юрій Захарченко – ексміністр внутрішніх справ Білорусі і опозиційний політик;

Віктор Гончар – білоруський політик, який ще з 90-их був в опозиції до Олександра Лукашенка;

Анатолій Красовський – бізнесмен, друг Гончара, який фінансував опозиційні білоруські політичні сили;

Дмитро Завадський – журналіст, колега вбитого у 2016 році в Україні Павла Шеремета.

З того часу санкції проти Білорусі щоразу продовжують, а у 2011 році були введені більш жорсткі обмеження. Серед останніх є і збройне ембарго.