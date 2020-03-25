Коронавірус у світі: в ООН закликали скасувати санкції проти низки країн

Через глобальне поширення коронавірусу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до лідерів країн "Великої двадцятки". Зокрема, він закликав скасувати мита та санкції, раніше запроваджені проти низки країн, що розвиваються. На переконання Гуттереша, такі кроки мають допомогти їм впоратися з пандемією.

Як повідомляє "Голос Америки", Гутерреш привітав рішення лідерів G20 скликати екстрений віртуальний саміт для пошуку виходу з небезпечної ситуації через коронавірукс у сферах охорони здоров'я та економіки.

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Це передусім людська криза з багатогранними погрозами. Навіть у найбагатших країнах ми бачимо тиск, який відчувають системи охорони здоров'я, соціально-економічні наслідки пандемії вже відчутно – школи закриваються, нерівність поглиблюється, багато країн – не в змозі задовольнити... потреби літніх людей ... У перспективі – рецесія. Питання: як довго це триватиме і яких збитків це завдасть продуктивному потенціалу наших економік і засобів до існування наших громадян,

– заявив генсек ООН.

Також він виділив кілька найбільш проблемних сфер і запропонував лідерам "Великої двадцятки" зосередитися на кількох найважливіших питаннях.

Крім того, Гуттереш звернувся з пропозицією виробити скоординований підхід до зниження загрози зараження та виділити трильйонні пакети допомоги для міжнародної економіки.

Водночас він наголосив на необхідністі надати допомогу країнам, що розвиваються та які можуть серйозно постраждати від епідемії коронавірусу.

Гутерріш закликав скасувати різні тарифи і мита, а також санкції, раніше запроваджені проти деяких країн.

За його совами, таке скасування санкцій дозволить забезпечити доступ людей до:

продуктів харчування,

медикаментів,

медичної допомоги, необхідної їм для боротьби з коронавірусом.

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Цікаво, що раніше Росія закликала скасувати санкції проти неї через пандемію нового коронавірусу та пов'язану з нею економічну кризу. В Україні на це відповіли, що такого розвитку подій офіційний Київ не допустить.



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