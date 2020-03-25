09:59
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Коронавірус у світі: в ООН закликали скасувати санкції проти низки країн

      -
      Антоніу Гутерреш / Getty Images

      Через глобальне поширення коронавірусу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до лідерів країн "Великої двадцятки". Зокрема, він закликав скасувати мита та санкції, раніше запроваджені проти низки країн, що розвиваються. На переконання Гуттереша, такі кроки мають допомогти їм впоратися з пандемією.

      Як повідомляє "Голос Америки", Гутерреш привітав рішення лідерів G20 скликати екстрений віртуальний саміт для пошуку виходу з небезпечної ситуації через коронавірукс у сферах охорони здоров'я та економіки.

      Детальніше! Через коронавірус G20 збереться на позачергову зустріч 26 березня, – ЗМІ

      Це передусім людська криза з багатогранними погрозами. Навіть у найбагатших країнах ми бачимо тиск, який відчувають системи охорони здоров'я, соціально-економічні наслідки пандемії вже відчутно – школи закриваються, нерівність поглиблюється, багато країн – не в змозі задовольнити... потреби літніх людей ... У перспективі – рецесія. Питання: як довго це триватиме і яких збитків це завдасть продуктивному потенціалу наших економік і засобів до існування наших громадян,
      – заявив генсек ООН.

      Також він виділив кілька найбільш проблемних сфер і запропонував лідерам "Великої двадцятки" зосередитися на кількох найважливіших питаннях.

      Крім того, Гуттереш звернувся з пропозицією виробити скоординований підхід до зниження загрози зараження та виділити трильйонні пакети допомоги для міжнародної економіки.

      Водночас він наголосив на необхідністі надати допомогу країнам, що розвиваються та які можуть серйозно постраждати від епідемії коронавірусу.

      Гутерріш закликав скасувати різні тарифи і мита, а також санкції, раніше запроваджені проти деяких країн.

      За його совами, таке скасування санкцій дозволить забезпечити доступ людей до:

      • продуктів харчування,
      • медикаментів,
      • медичної допомоги, необхідної їм для боротьби з коронавірусом.

      До речі Радбез ООН вперше в історії засідав онлайн через пандемію корановірусу

      Цікаво, що раніше Росія закликала скасувати санкції проти неї через пандемію нового коронавірусу та пов'язану з нею економічну кризу. В Україні на це відповіли, що такого розвитку подій офіційний Київ не допустить.

      Вірус
      Як вберегтися від інфекції / Інфографіка 24 каналу

      Що можуть не оплачувати українці протягом карантину: інфографіка
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Санкції Антоніу Гутерреш ООН Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:04 Тарифи на електроенергію для підприємств 2020: як формується ціна
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 08:40 Найслабша ланка: чому для Росії світова криза може стати кінцем
      Ель Мюрид
      22 березня , 19:16 Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США
      Тетяна Панасюк
      24 березня , 11:59 Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві
      Ліза Астахова
      сьогодні , 07:10 Карантин проти економіки: скільки витримає світ
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук