Радбез ООН вперше в історії засідав онлайн через пандемію коронавірусу

Рада безпеки ООН 24 березня вперше в історії провела засідання за допомогою відеоконференції. Щоправда, проголосувати так і не вдалося.

Крім того, через проблеми з інтернетом або відключенням електрики в учасників конференції зв’язок переривався, повідомили у DW.

Важливо Поширення Covid-19 треба терміново винести на Радбез ООН, – Кулеба

Технічні проблеми не дозволили здійснити синхронний переклад на інші мови проведеного англійською засідання. Дипломати зазначили, що довелося "імпровізувати", проте вони висловили надію, що наступні засідання пройдуть на високому технічному рівні.

Через епідемію коронавірусу засідання Радбезу не проводилися з 12 березня. наразі не розв'язали питання з віддаленим голосуванням. Додамо, що Росія, яка володіє правом вето в Радбезі, є противником віддаленого голосування і наполягає на фізичній присутності представників країн у залі засідань.

Засідання 24 березня було присвячено ситуації в Конго і задумувалося як тест систем відеозв'язку — його навіть не було в офіційному порядку органу.

Що відомо про Радбез ООН?Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй – це орган, який відповідальний за підтримку міжнародного миру та безпеки. Постійними членами Радбезу є Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, а також десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН. Востаннє Україна була непостійним членом Радбезу у 2016 – 2017 роках.

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення вогню у всьому світі через глобальне поширення коронавірусу. Увесь світ зіштовхнувся зі спільним ворогом – Covid-19. Водночас Міністр закордонних справ України переконаний, що поширення Covid-19 треба терміново винести на Радбез ООН.

Коронавірус у світі: головне

Станом на 25 березня у світі на коронавірус захворіли 423 621 людина. Недуга забрала життя 18 910 людей. Одужати вдалося 109 154 людині.

Низка країн ввели карантин та суворі обмеження. Деякі навіть оголосили про введення режиму надзвичайного стану.

У світі розробляють приблизно 20 вакцин проти коронавірусу. У Великій Британії понад 20 тисяч людей добровільно погодилися заразитися коронавірусом.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу