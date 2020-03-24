Поширення Covid-19 треба терміново винести на Радбез ООН, – Кулеба

Міністр закордонних справ України переконаний, що Рада Безпеки ООН повинна розглянути ситуацію з поширенням коронавірусу як загрозу міжнародному миру і безпеці. Також Дмитро Кулеба вважає, що Радбез має спонукати сторони до припинення вогню в усіх ситуаціях збройних конфліктів, зокрема і в Україні.

Очільник МЗС сказав, що у контексті ситуації потрібно дотримуватися державних норм міжнародного права, зокрема гуманітарного, мовиться на сайті відомства.

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Рада Безпеки ООН має підтримати заклик Генсекретаря до посилення надання гуманітарної допомоги державам, які найбільше постраждали від пандемії Covid-19, забезпечення безперешкодного міжнародного доступу до населення, яке страждає від чи перебуває під загрозою поширення коронавірусу в умовах конфліктів,

– додав Кулеба.

Він підкреслив, що ООН має продовжити приділяти увагу найбільш уразливому населенню, посилити невідкладну взаємодію та координацію міжнародних зусиль для подолання пандемії COVID-19 та її наслідків.

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Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення вогню у всьому світі через глобальне поширення коронавірусу. Увесь світ зіштовхнувся зі спільним ворогом – Covid-19. Він наголосив, що мирне населення на територіях, де триває війна, є найбільш беззахисним в умовах поширення коронавірусу. Люди не мають належного доступу до медичної допомоги.

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