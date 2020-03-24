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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Поширення Covid-19 треба терміново винести на Радбез ООН, – Кулеба

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      Міністр закордонних справ України переконаний, що Рада Безпеки ООН повинна розглянути ситуацію з поширенням коронавірусу як загрозу міжнародному миру і безпеці. Також Дмитро Кулеба вважає, що Радбез має спонукати сторони до припинення вогню в усіх ситуаціях збройних конфліктів, зокрема і в Україні.

      Очільник МЗС сказав, що у контексті ситуації потрібно дотримуватися державних норм міжнародного права, зокрема гуманітарного, мовиться на сайті відомства.

      Важливо У нас тепер спільний ворог, – Генсек ООН закликав припинити усі бойові дії у світі

      Рада Безпеки ООН має підтримати заклик Генсекретаря до посилення надання гуманітарної допомоги державам, які найбільше постраждали від пандемії Covid-19, забезпечення безперешкодного міжнародного доступу до населення, яке страждає від чи перебуває під загрозою поширення коронавірусу в умовах конфліктів,
      – додав Кулеба.

      Він підкреслив, що ООН має продовжити приділяти увагу найбільш уразливому населенню, посилити невідкладну взаємодію та координацію міжнародних зусиль для подолання пандемії COVID-19 та її наслідків.

      Важливо! Російські найманці продовжують гатити із забороненого Мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілів на Донбасі за минулу добу поранення отримали двоє українських військових.

      Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення вогню у всьому світі через глобальне поширення коронавірусу. Увесь світ зіштовхнувся зі спільним ворогом – Covid-19. Він наголосив, що мирне населення на територіях, де триває війна, є найбільш беззахисним в умовах поширення коронавірусу. Люди не мають належного доступу до медичної допомоги.

      Коронавірус на окупованих територіях: головне

      • Коронавірус на окупованому Донбасі поширився з Горлівки Донецької області. Туди його завезла жінка, яка подорожувала через Москву у Китай.
      • Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що на окупованому Донбасі коронавірус можливий у понад 600 людей. Втім там досі немає тестів на виявлення коронавірусу.
      • Раніше через епідемію коронавірусу від бойовиків на Донбасі відмежувалася Росія. Вона заборонила в'їзд з окупованих територій усім, окрім російських громадян.
      Коронавірус в Україні: вже заразилися 100 людей
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі ООН Людмила Денісова Антоніу Гутерреш Війна Дмитро Кулеба – новини МЗС України Новини України
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