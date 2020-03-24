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      Распространение Covid-19 надо срочно вынести на Совбез ООН, – Кулеба

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      Министр иностранных дел Украины убежден, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть ситуацию с распространением коронавируса, как угрозу международному миру и безопасности. Также Дмитрий Кулеба считает, что Совбез должен побудить стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в частности и в Украине.

      Глава МИД сказал, что в контексте ситуации нужно придерживаться государственных норм международного права, в частности гуманитарного, говорится на сайте ведомства.

      Важно У нас теперь общий враг, – Генсек ООН призвал прекратить все боевые действия в мире

      Совет Безопасности ООН должен поддержать призыв Генсекретаря к усилению предоставления гуманитарной помощи государствам, которые больше всего пострадали от пандемии Covid-19, обеспечение беспрепятственного международного доступа к населению, которое страдает или находится под угрозой распространения коронавирус в условиях конфликтов,
      – добавил Кулеба.

      Он подчеркнул, что ООН должна продолжить уделять внимание наиболее уязвимому населению, усилить неотложную взаимодействие и координацию международных усилий для преодоления пандемии COVID-19 и ее последствий.

      Важно! Российские наемники продолжают бить из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов на Донбассе за минувшие сутки ранения получили двое украинских военных.

      Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня во всем мире из-за глобального распространения коронавируса. Весь мир столкнулся с общим врагом – Covid-19. Он подчеркнул, что мирное население на территориях, где идет война, является наиболее беззащитным в условиях распространения коронавируса. Люди не имеют надлежащего доступа к медицинской помощи.

      Коронавирус на оккупированных территориях: главное

      • Коронавирус на оккупированном Донбассе распространился из Горловки Донецкой области. Туда его привезла женщина, которая путешествовала через Москву в Китай.
      • Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что на оккупированном Донбассе коронавирус возможен у более 600 человек. Впрочем там до сих пор нет тестов на выявление коронавируса.
      • Ранее из-за эпидемии коронавируса от боевиков на Донбассе Россия отмежевалась. Она запретила въезд с оккупированных территорий всем, кроме российских граждан.
      В России зафиксировали почти 500 случаев заражения коронавирусом
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе ООН Людмила Денисова Антониу Гутерреш Война Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины Новости Украины
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