Распространение Covid-19 надо срочно вынести на Совбез ООН, – Кулеба
Министр иностранных дел Украины убежден, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть ситуацию с распространением коронавируса, как угрозу международному миру и безопасности. Также Дмитрий Кулеба считает, что Совбез должен побудить стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в частности и в Украине.
Глава МИД сказал, что в контексте ситуации нужно придерживаться государственных норм международного права, в частности гуманитарного, говорится на сайте ведомства.
Важно У нас теперь общий враг, – Генсек ООН призвал прекратить все боевые действия в мире
Совет Безопасности ООН должен поддержать призыв Генсекретаря к усилению предоставления гуманитарной помощи государствам, которые больше всего пострадали от пандемии Covid-19, обеспечение беспрепятственного международного доступа к населению, которое страдает или находится под угрозой распространения коронавирус в условиях конфликтов,
– добавил Кулеба.
Он подчеркнул, что ООН должна продолжить уделять внимание наиболее уязвимому населению, усилить неотложную взаимодействие и координацию международных усилий для преодоления пандемии COVID-19 и ее последствий.
Важно! Российские наемники продолжают бить из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов на Донбассе за минувшие сутки ранения получили двое украинских военных.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня во всем мире из-за глобального распространения коронавируса. Весь мир столкнулся с общим врагом – Covid-19. Он подчеркнул, что мирное население на территориях, где идет война, является наиболее беззащитным в условиях распространения коронавируса. Люди не имеют надлежащего доступа к медицинской помощи.
Коронавирус на оккупированных территориях: главное
- Коронавирус на оккупированном Донбассе распространился из Горловки Донецкой области. Туда его привезла женщина, которая путешествовала через Москву в Китай.
- Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что на оккупированном Донбассе коронавирус возможен у более 600 человек. Впрочем там до сих пор нет тестов на выявление коронавируса.
- Ранее из-за эпидемии коронавируса от боевиков на Донбассе Россия отмежевалась. Она запретила въезд с оккупированных территорий всем, кроме российских граждан.