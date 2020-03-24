Распространение Covid-19 надо срочно вынести на Совбез ООН, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины убежден, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть ситуацию с распространением коронавируса, как угрозу международному миру и безопасности. Также Дмитрий Кулеба считает, что Совбез должен побудить стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в частности и в Украине.

Глава МИД сказал, что в контексте ситуации нужно придерживаться государственных норм международного права, в частности гуманитарного, говорится на сайте ведомства.

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Совет Безопасности ООН должен поддержать призыв Генсекретаря к усилению предоставления гуманитарной помощи государствам, которые больше всего пострадали от пандемии Covid-19, обеспечение беспрепятственного международного доступа к населению, которое страдает или находится под угрозой распространения коронавирус в условиях конфликтов,

– добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что ООН должна продолжить уделять внимание наиболее уязвимому населению, усилить неотложную взаимодействие и координацию международных усилий для преодоления пандемии COVID-19 и ее последствий.

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Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня во всем мире из-за глобального распространения коронавируса. Весь мир столкнулся с общим врагом – Covid-19. Он подчеркнул, что мирное население на территориях, где идет война, является наиболее беззащитным в условиях распространения коронавируса. Люди не имеют надлежащего доступа к медицинской помощи.

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