Коронавирус в мире: в ООН призвали отменить санкции против ряда стран

Из-за глобального распространения коронавируса генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к лидерам стран "Большой двадцатки". В частности, он призвал отменить пошлины и санкции, ранее введенные против ряда развивающихся стран. По убеждению Гутерреша, такие шаги должны помочь им справиться с пандемией.

Как сообщает "Голос Америки", Гутерреш приветствовал решение лидеров G20 созвать экстренный виртуальный саммит для поиска выхода из опасной ситуации из-за коронавируса в сферах здравоохранения и экономики.

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Это прежде всего человеческий кризис с многогранными угрозами. Даже в самых богатых странах мы видим давление, которое испытывают системы здравоохранения, социально-экономические последствия пандемии уже ощутимы – школы закрываются, неравенство углубляется, многие страны – не в состоянии удовлетворить... потребности пожилых людей... В перспективе – рецессия. Вопрос: как долго это будет продолжаться и какой ущерб это нанесет продуктивному потенциалу наших экономик и средств к существованию наших граждан,

– заявил генсек ООН.

Также он выделил несколько наиболее проблемных сфер и предложил лидерам "Большой двадцатки" сосредоточиться на нескольких важнейших вопросах.

Кроме того, Гутерреш обратился с предложением выработать скоординированный подход к снижению угрозы заражения и выделить триллионные пакеты помощи для международной экономики.

В то же время он отметил необходимость оказать помощь развивающимся странам и тем, которые могут серьезно пострадать от эпидемии коронавируса.

Гутерреш призвал отменить различные тарифы и пошлины, а также санкции, ранее введенные против некоторых стран.

По его совам, такая отмена санкций позволит обеспечить доступ людей к:

продуктам питания,

медикаментам,

медицинской помощи, необходимой им для борьбы с коронавирусом.

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Интересно, что ранее Россия призвала отменить санкции против нее из-за пандемии нового коронавируса и связанным с ним экономическим кризисом. В Украине на это ответили, что такое развитие событий официальный Киев не допустит.



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