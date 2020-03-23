Россия призывает снять санкции из-за коронавируса: как будет реагировать Украина

Россия требует отменить санкции против нее из-за пандемии нового коронавируса и связанного с ней экономического кризиса. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина этого не допустит.

Украина прогнозировала это и сразу отреагировала на призывы, заявил Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Важно Санкции против России и коронавирус: как Кремль манипулирует пандемией

Он добавил, что сейчас Россия "запустила такого "червячка" в виде призывов отменить все санкции на фоне "экономического кризиса".

Это риск. Это безусловный риск, который мы прогнозировали, на который мы сразу отреагировали, реализацию которого мы не допустим,

– отметил министр.

По его словам, Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы призывы России не были воплощены в жизнь. Кулеба обратил внимание на то, что Россия часто манипулирует "гуманитарным вопросом", если надо снять санкции. Он объяснил, что в таком случае – это абсолютно не гуманитарный вопрос.

Кстати, те, кто всегда говорил, что санкции не работают, – я считаю, что вот этот призыв снять санкции как раз является еще одним доказательством того, что санкции работают. Если бы они не работали, то, очевидно, никто даже сейчас на них не обращал бы внимания,

– заявил глава МИД.

Что известно о санкциях против России?

Первые санкции мировое сообщество ввело против России в 2014 году за аннексию Крыма. Впоследствии они были расширены из-за российского вторжения на Донбасс. После этого международные санкции постоянно расширялись из-за обострения боевых действий в Украине, строительства "Северного потока-2", попытки убийства Сергея Скрипаля и тому подобное.

Ранее в Совете Федерации России заявили, что из-за эпидемии коронавируса и падения мировых цен на нефть "нужно "обнулить" все в мире экономические санкции. В Министерстве иностранных дел Украины сразу же напомнили, что Россия может сама "обнулить" санкции против себя, освободив Крым и забрав свои войска с Донбасса.