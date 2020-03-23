07:40
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Росія закликає зняти санкції через коронавірус: як реагуватиме Україна

      - Читать новость на русском
      Санкції проти Росії / provse.today

      Росія вимагає скасувати санкції проти неї через пандемію нового коронавірусу і пов'язану з нею економічну кризу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна цього не допустить.

      Україна прогнозувала це і відразу відреагувала на заклики, заявив Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      Важливо Санкції проти Росії та коронавірус: як Кремль маніпулює пандемією

      Він додав, що зараз Росія "запустила такого "черв'ячка" у вигляді закликів скасувати всі санкції на тлі економічної кризи". 

      Це ризик. Це безумовний ризик, який ми прогнозували, на який ми відразу відреагували, реалізацію якого ми не допустимо,
      – зауважив міністр.

      За його словами, Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб заклики Росії не були втілені у життя. Кулеба звернув увагу на те, що Росія часто маніпулює "гуманітарним питанням", якщо треба зняти санкції. Він пояснив, що у такому випадку – це абсолютно не гуманітарне питання. 

      До речі, ті, хто завжди казав, що санкції не працюють, – я вважаю, що ось цей заклик зняти санкції якраз є ще одним доказом того, що санкції працюють. Якби вони не працювали, то, очевидно, ніхто навіть зараз на них не звертав би уваги,
      – заявив голова МЗС.

      Що відомо про санкції проти Росії?Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму. Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас. Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні, будівництво "Північного потоку-2", спробу вбивства Сергія Скрипаля тощо.

      Раніше у Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" усі у світі економічні санкції. У Міністерстві закордонних справ України одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.

      Карантин не захистить від повторного спалаху коронавірусу, – ВООЗ
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія МЗС України Дмитро Кулеба – новини Санкції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:02 Путін визнав українців носіями російської мови: які можуть бути наслідки
      Світлана Попова
      сьогодні , 06:34 Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
      Емал Набі
      22 березня , 22:00 Ліки від поширення Covid-19, Путін боїться пандемії та майбутнє гривні: блоги тижня
      Блоги тижня
      22 березня , 20:30 Головні новини 22 березня: фейк про одужання від коронавірусу, нарада Зеленського з урядом
      Альона Захарова
      22 березня , 20:00 Нові докази участі росіян у захопленні Криму: родичі військових несвідомо зливають інформацію
      Михайло Макарук
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук