Росія закликає зняти санкції через коронавірус: як реагуватиме Україна

Росія вимагає скасувати санкції проти неї через пандемію нового коронавірусу і пов'язану з нею економічну кризу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна цього не допустить.

Україна прогнозувала це і відразу відреагувала на заклики, заявив Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Важливо Санкції проти Росії та коронавірус: як Кремль маніпулює пандемією

Він додав, що зараз Росія "запустила такого "черв'ячка" у вигляді закликів скасувати всі санкції на тлі економічної кризи".

Це ризик. Це безумовний ризик, який ми прогнозували, на який ми відразу відреагували, реалізацію якого ми не допустимо,

– зауважив міністр.

За його словами, Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб заклики Росії не були втілені у життя. Кулеба звернув увагу на те, що Росія часто маніпулює "гуманітарним питанням", якщо треба зняти санкції. Він пояснив, що у такому випадку – це абсолютно не гуманітарне питання.

До речі, ті, хто завжди казав, що санкції не працюють, – я вважаю, що ось цей заклик зняти санкції якраз є ще одним доказом того, що санкції працюють. Якби вони не працювали, то, очевидно, ніхто навіть зараз на них не звертав би уваги,

– заявив голова МЗС.

Що відомо про санкції проти Росії?Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму. Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас. Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні, будівництво "Північного потоку-2", спробу вбивства Сергія Скрипаля тощо.

Раніше у Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" усі у світі економічні санкції. У Міністерстві закордонних справ України одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.