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      Санкції проти Росії та коронавірус: як Кремль маніпулює пандемією

      - Читать новость на русском
      Росія використовує коронавірус, щоб зняти санкції / gettyimages.com

      Інсинуації Кремля навколо корона вірусу і скасування економічних санкцій – намагання зняти з себе відповідальність за окупацію Криму і Донбасу та економічні збитки, нанесені Україні.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      За його словами, антиросійські санкції прив’язані до анексії Криму і окупації частини Донбасу. І це не має жодного відношення до пандемії коронавірусу.

      Стабілізаційний фонд Росії складає від 600 мільярдів до трильйона доларів. Тобто коронавірус не суттєво вплине на економіку РФ. По-третє, Росія дозволяє собі продовжувати будівництво газопроводу "Північний потік-2" і вести агресивні дії проти України на Донбасі,
      – підкреслив Дмитро Снєгирьов.

      Експерт наголошує: позиція США щодо антиросійських санкцій чітка: жодних поступок у питанні територіальної цілісності України. Росія повинна повернути Крим і піти з Донбасу. Отже, санкції продовжуватимуться

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      Водночас, за словами Снєгирьова, наскільки в цьому питанні буде одностанойною Європа, залежить від позиції головних партнерів України – Німеччини і Франції. Але продовження економічних санкцій в ЄС приймається колегіально. З одного боку, Росія має певне лобі в ЄС щодо зняття економічних санкцій. З іншого, є сподівання, що переважить прагматизм над економічною доцільністю.

      Що відомо про санкції проти Росії

      • Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму. Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас.
      • Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні, будівництво "Північного потоку-2", спробу вбивства Сергія Скрипаля тощо.
      • У Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" всі у світі економічні санкції.
      • У Міністерстві закордонних справ України одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.
      Від коронавірусу в Іспанії померли більше як тисяча людей
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини політики Війна на Донбасі Санкції
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