Санкції проти Росії та коронавірус: як Кремль маніпулює пандемією

Інсинуації Кремля навколо корона вірусу і скасування економічних санкцій – намагання зняти з себе відповідальність за окупацію Криму і Донбасу та економічні збитки, нанесені Україні.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, антиросійські санкції прив’язані до анексії Криму і окупації частини Донбасу. І це не має жодного відношення до пандемії коронавірусу.

Стабілізаційний фонд Росії складає від 600 мільярдів до трильйона доларів. Тобто коронавірус не суттєво вплине на економіку РФ. По-третє, Росія дозволяє собі продовжувати будівництво газопроводу "Північний потік-2" і вести агресивні дії проти України на Донбасі,

– підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Експерт наголошує: позиція США щодо антиросійських санкцій чітка: жодних поступок у питанні територіальної цілісності України. Росія повинна повернути Крим і піти з Донбасу. Отже, санкції продовжуватимуться

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Водночас, за словами Снєгирьова, наскільки в цьому питанні буде одностанойною Європа, залежить від позиції головних партнерів України – Німеччини і Франції. Але продовження економічних санкцій в ЄС приймається колегіально. З одного боку, Росія має певне лобі в ЄС щодо зняття економічних санкцій. З іншого, є сподівання, що переважить прагматизм над економічною доцільністю.

Що відомо про санкції проти Росії