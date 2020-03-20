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      Санкции против России и коронавирус: как Кремль манипулирует пандемией

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      Инсинуации Кремля вокруг коронавируса и отмены экономических санкций – попытка снять с себя ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса и экономического ущерба, нанесенного Украине.

      Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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      По его словам, антироссийские санкции привязаны к аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. И это не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса.

      Стабилизационный фонд России составляет от 600 миллиардов до триллиона долларов. То есть коронавирус не существенно повлияет на экономику РФ. В-третьих, Россия позволяет себе продолжать строительство газопровода "Северный поток-2" и вести агрессивные действия против Украины на Донбассе,
      – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

      Эксперт отмечает: позиция США в отношении антироссийских санкций четкая: никаких уступок в вопросе территориальной целостности Украины. Россия должна вернуть Крым и уйти из Донбасса. Итак, санкции будут продолжаться

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      Однако, по словам Снегирева, насколько в этом вопросе будет единодушной Европа, зависит от позиции главных партнеров Украины – Германии и Франции. Но продолжение экономических санкций в ЕС принимается коллегиально. С одной стороны, Россия имеет определенное лобби в ЕС по снятию экономических санкций. С другой, есть надежда, что перевесит прагматизм над экономической целесообразностью.

      Что известно о санкциях против России

      • Первые санкции мировое сообщество ввело против России в 2014 году из-за аннексию Крыма. Впоследствии они были расширены из-а российского вторжения на Донбасс.
      • После этого международные санкции постоянно расширялись из-за обострения боевых в Украине, строительства "Северного потока-2", попытку убийства Сергея Скрипала и тому подобное.
      • В Совете Федерации России заявили, что из-за эпидемии коронавируса и падения мировых цен на нефть "нужно обнулить" все в мире экономические санкции.
      • В Министерстве иностранных дел Украины сразу же напомнили, что Россия может сама "обнулить" санкции против себя, освободив Крым и забрав свои войска из Донбасса.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости политики Война на Донбассе Санкции
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