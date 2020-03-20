Санкции против России и коронавирус: как Кремль манипулирует пандемией

Инсинуации Кремля вокруг коронавируса и отмены экономических санкций – попытка снять с себя ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса и экономического ущерба, нанесенного Украине.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По его словам, антироссийские санкции привязаны к аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. И это не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса.

Стабилизационный фонд России составляет от 600 миллиардов до триллиона долларов. То есть коронавирус не существенно повлияет на экономику РФ. В-третьих, Россия позволяет себе продолжать строительство газопровода "Северный поток-2" и вести агрессивные действия против Украины на Донбассе,

– подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Эксперт отмечает: позиция США в отношении антироссийских санкций четкая: никаких уступок в вопросе территориальной целостности Украины. Россия должна вернуть Крым и уйти из Донбасса. Итак, санкции будут продолжаться

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Однако, по словам Снегирева, насколько в этом вопросе будет единодушной Европа, зависит от позиции главных партнеров Украины – Германии и Франции. Но продолжение экономических санкций в ЕС принимается коллегиально. С одной стороны, Россия имеет определенное лобби в ЕС по снятию экономических санкций. С другой, есть надежда, что перевесит прагматизм над экономической целесообразностью.

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