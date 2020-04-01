Украина поддержала санкции Евросоюза против Беларуси: детали
Европейский Союз продлил на год введенные против Беларуси санкции. Кроме членов ЕС и отдельных партнеров союзы, к санкциям присоединилась и Украина, которая является соседкой Беларуси.
Новые ограничения будут действовать до 28 февраля 2021, отмечается на сайте Европейского Совета.
Интересно Коронавирус в мире: в ООН призвали отменить санкции против ряда стран
Кто присоединился к санкциям против Беларуси:
- члены Евросоюза;
- Северная Македония (как кандидат в ЕС);
- Черногория (как кандидат в ЕС);
- Албания (как кандидат в ЕС);
- Босния и Герцеговина (как участница процесса ассоциации с ЕС);
- Лихтенштейн (как член Европейской зоны свободной торговли);
- Норвегия (как член Европейской зоны свободной торговли);
- Украина.
Все они соглашаются, чтобы их государственная политика соответствовала этому решению. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его,
– отметил верховный представитель ЕС Хосеп Боррель.
Что предусматривают санкции против Беларуси? Прежде всего санкции касаются полного эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для внутренних репрессий. Кроме того, ограничения касаются отдельных чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств 1999-2000 годов.
К слову Россияне надеются, что из-за коронавируса против них отменят санкции: реакция Украины
История санкций ЕС против Беларуси: коротко
Европейский Союз впервые ввел санкции против Беларуси еще в далеком 2004 году. Они связаны с притеснениями гражданского общества и активной оппозиции. Прежде всего их связывают с убийствами 4 человек в 1999-2000 годах:
- Юрий Захарченко – эксминистр внутренних дел Беларуси и оппозиционный политик;
- Виктор Гончар – белорусский политик, который еще с девяностых был в оппозиции к Александру Лукашенко;
- Анатолий Красовский – бизнесмен, друг Гончара, который финансировал оппозиционные белорусские политические силы;
- Дмитрий Завадский – журналист, коллега убитого в 2016 году в Украине Павла Шеремета.
С тех пор санкции против Беларуси каждый раз продолжают, а в 2011 году были введены более жесткие ограничения. Среди последних есть и оружейное эмбарго.
Читайте также
-
Голос Америки: стремительный рост безработицы в США ударил по украинцамсегодня , 00:11
-
Пленки Ермака, принятие закона о рынке земли – Гуд найт Юкрейнсегодня , 00:14
-
Pro новости: Количество инфицированных растет. Новая партия тестов из Китая31 марта , 23:04
-
Они ничего не значат без Зеленского, – эксперт про "слуг народа"сегодня , 00:04
-
Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом31 марта , 23:53
-
НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а скупал долларсегодня , 00:07