Украина поддержала санкции Евросоюза против Беларуси: детали

Европейский Союз продлил на год введенные против Беларуси санкции. Кроме членов ЕС и отдельных партнеров союзы, к санкциям присоединилась и Украина, которая является соседкой Беларуси.

Новые ограничения будут действовать до 28 февраля 2021, отмечается на сайте Европейского Совета.

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Кто присоединился к санкциям против Беларуси:

члены Евросоюза;

Северная Македония (как кандидат в ЕС);

Черногория (как кандидат в ЕС);

Албания (как кандидат в ЕС);

Босния и Герцеговина (как участница процесса ассоциации с ЕС);

Лихтенштейн (как член Европейской зоны свободной торговли);

Норвегия (как член Европейской зоны свободной торговли);

Украина.

Все они соглашаются, чтобы их государственная политика соответствовала этому решению. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его,

– отметил верховный представитель ЕС Хосеп Боррель.

Что предусматривают санкции против Беларуси? Прежде всего санкции касаются полного эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для внутренних репрессий. Кроме того, ограничения касаются отдельных чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств 1999-2000 годов.

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История санкций ЕС против Беларуси: коротко

Европейский Союз впервые ввел санкции против Беларуси еще в далеком 2004 году. Они связаны с притеснениями гражданского общества и активной оппозиции. Прежде всего их связывают с убийствами 4 человек в 1999-2000 годах:

Юрий Захарченко – эксминистр внутренних дел Беларуси и оппозиционный политик;

Виктор Гончар – белорусский политик, который еще с девяностых был в оппозиции к Александру Лукашенко;

Анатолий Красовский – бизнесмен, друг Гончара, который финансировал оппозиционные белорусские политические силы;

Дмитрий Завадский – журналист, коллега убитого в 2016 году в Украине Павла Шеремета.