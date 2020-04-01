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      Украина поддержала санкции Евросоюза против Беларуси: детали

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      Евросоюз на год продлил санкции против Беларуси / politring.com

      Европейский Союз продлил на год введенные против Беларуси санкции. Кроме членов ЕС и отдельных партнеров союзы, к санкциям присоединилась и Украина, которая является соседкой Беларуси.

      Новые ограничения будут действовать до 28 февраля 2021, отмечается на сайте Европейского Совета.

      Интересно Коронавирус в мире: в ООН призвали отменить санкции против ряда стран

      Кто присоединился к санкциям против Беларуси:

      • члены Евросоюза;
      • Северная Македония (как кандидат в ЕС);
      • Черногория (как кандидат в ЕС);
      • Албания (как кандидат в ЕС);
      • Босния и Герцеговина (как участница процесса ассоциации с ЕС);
      • Лихтенштейн (как член Европейской зоны свободной торговли);
      • Норвегия (как член Европейской зоны свободной торговли);
      • Украина.

      Все они соглашаются, чтобы их государственная политика соответствовала этому решению. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его,
      – отметил верховный представитель ЕС Хосеп Боррель.

      Что предусматривают санкции против Беларуси? Прежде всего санкции касаются полного эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для внутренних репрессий. Кроме того, ограничения касаются отдельных чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств 1999-2000 годов.

      К слову Россияне надеются, что из-за коронавируса против них отменят санкции: реакция Украины

      История санкций ЕС против Беларуси: коротко

      Европейский Союз впервые ввел санкции против Беларуси еще в далеком 2004 году. Они связаны с притеснениями гражданского общества и активной оппозиции. Прежде всего их связывают с убийствами 4 человек в 1999-2000 годах:

      • Юрий Захарченко – эксминистр внутренних дел Беларуси и оппозиционный политик;
      • Виктор Гончар – белорусский политик, который еще с девяностых был в оппозиции к Александру Лукашенко;
      • Анатолий Красовский – бизнесмен, друг Гончара, который финансировал оппозиционные белорусские политические силы;
      • Дмитрий Завадский – журналист, коллега убитого в 2016 году в Украине Павла Шеремета.

      С тех пор санкции против Беларуси каждый раз продолжают, а в 2011 году были введены более жесткие ограничения. Среди последних есть и оружейное эмбарго.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Лукашенко Евросоюз Новости Беларуси Санкции
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