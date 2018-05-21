Почему Украина решила выйти из СНГ только сейчас: мнение политолога

Выход Украины из СНГ – шаг правильный, но запоздалый. Это сигнал Западу, что Украина выходит из зоны влияния России и делает геополитический разворот. Но президент Петр Порошенко выбрал это время еще и по внутренним электоральным соображениям.

Об этом сайту "24" рассказал политический эксперт Василий Мокан.

Как замечает политолог, де-факто Украина еще с 2014 году прекратила участие в работе органа, где ключевую роль играет Россия. В частности, большинство представителей в руководящих уставных органах СНГ были отозваны и не принимали участия в заседаниях. В 2014 году Украина должна была председательствовать в СНГ, но отказалась.

Глобально Украина делает политический шаг и констатирует факт, что между нами и СНГ больше нет знака "равно". Но на уровне двусторонних и многосторонних соглашений не вся база будет денонсирована. С Россией нужно разорвать соглашения в экономической сфере. Но выход из СНГ не должен сказаться на нормальных взаимоотношениях с Казахстаном или Беларусью. В частности, на возможности украинцев комфортно ездить в эти страны,

– убежден Василий Мокан.

Подробно о выходе из СНГ в материале: Порошенко выходит из СНГ, где заправляет Путин, чтобы получить бонус

В то же время эксперт отмечает, что указ подписан именно сейчас, потому что Порошенко преследует еще и внутреннюю электоральную цель.

"Президент продолжает стратегическую избирательную линию на сближение с Западом. И выход из СНГ – часть кампании президента. Порошенко рассчитывает на электоральный бонус", – подчеркнул Василий Мокан.

Напомним, 12 апреля на безопасностном форуме Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом Министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ и анонсировал, что внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с РФ. 20 мая Порошенко сообщил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, которые были подписаны в рамках СНГ, и выйдет из тех, которые противоречат национальным интересам страны.

Что такое СНГ? Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредителя и государства-участника СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.