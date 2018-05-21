Чому Україна вирішила вийти з СНД тільки зараз: думка політолога

Вихід України з СНД – крок правильний, але запізнілий. Це сигнал Заходу, що Україна виходить із зони впливу Росії і робить геополітичний розворот. Але президент Петро Порошенко обрав цей час ще й з внутрішніх електоральних міркувань.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Василь Мокан.

Як зауважує політолог, де-факто Україна ще з 2014 році припинила участь у роботі органу, де ключову роль відіграє Росія. Зокрема, більшість представників України в керівних статутних органах СНД були відкликані і не брали участі в засіданнях. В 2014 році Україна повинна була головувати в СНД, але відмовилася.

Глобально Україна робить політичний крок і констатує факт, що між нами і СНД більше немає знаку "дорівнює". Але на рівні двосторонніх і багатосторонніх угод не вся база буде денонсована. З Росією потрібно розірвати угоди в економічній сфері. Та вихід з СНД не повинен позначитися на нормальних взаємостосунках з Казахстаном чи Білоруссю. Зокрема, на можливості українців комфортно їздити в ці країни,

– переконаний Василь Мокан.

Детально про вихід з СНД у матеріалі: Порошенко виходить із СНД, де заправляє Путін, щоб отримати бонус

Водночас експерт наголошує: указ підписаний саме зараз, тому що Порошенко переслідує ще й внутрішню електоральну мету.

"Президент продовжує стратегічну виборчу лінію на зближення із Заходом. І вихід із СНД – частина кампанії президента. Порошенко розраховує на електоральний бонус", – підкреслив Василь Мокан.

Нагадаємо, 12 квітня на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ. 20 травня Порошенко повідомив, що Україна проведе ревізію всіх міжнародних договорів, які були підписані у рамках СНД, і вийде з тих, які суперечать національним інтересам країни.

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.