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      Почему украинцы лучше относятся к Брежневу, чем к Бандере

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      Почему украинцы лучше относятся к Брежневу, чем к Бандере
      Почему украинцы лучше относятся к Брежневу, чем к Бандере / Коллаж 24 канал

      Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил, почему, по данным социологического опроса, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев оказался популярней среди украинцев, чем лидер ОУН Степан Бандера.

      Об этом Вятрович сказал в интервью "Радио Свобода".

      24 канал сообщал, что согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 47% украинцев положительно относятся к Леониду Брежневу и только 36% украинцев имеют такое же отношение к Степану Бандере.

      Что касается Брежнева, то это определенный атавизм или инерция. Потому что для многих украинцев Брежнев – это лицо, с которым ассоциируется почти 20 лет их жизни, когда он возглавлял Советский Союз,
      – сказал директор Украинского института нацпамяти.

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      Несмотря на то, что это люди, которые вспоминают о том, что произошло почти 40 лет назад, в тот момент были достаточно молоды. И эти 20 лет в частной их жизни, возможно, действительно пришлись на наиболее интересные и приятные моменты,
      – пояснил Вятрович.

      Относительно Бандеры, то директор УИНП сказал, что лидер ОУН в советские времена был главным антигероем и остается одним из главных антигероев современной российской пропаганды. Соответственно, отметил Вятрович, переосмысление фигуры Бандеры – это то, что только начинается.

      К слову, 5 декабря стало известно, что группа депутатов Верховной Рады выступила с инициативой вернуть Степану Бандере звание Героя Украины посмертно.

      Кто такой Степан Бандера? Украинский политический деятель, один из виднейших идеологов и теоретиков украинского националистического движения ХХ века, после раскола ОУН – председатель Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года находился в концлагере Заксенхаузен, впоследствии Бандеру освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако он отклонил предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился.

      Советское правительство уполномочило КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это совершил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

      Теги: Новости политики Декоммунизация Степан Бандера СССР социологическое исследование История Новости Украины Владимир Вятрович
      Источник: 24 Канал
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