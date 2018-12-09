Чому українці краще ставляться до Брежнєва, ніж до Бандери

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимиром В’ятрович, пояснив, чому, за даними соціологічного опитування, генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв виявився популярнішим серед українців, аніж лідер ОУН Степан Бандера.

Про це В’ятрович сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

24 канал повідомляв, що згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", 47% українців позитивно ставляться до Леоніда Брежнєва та лише 36% українців мають таке є ставлення до Степана Бандери.

Що стосується Леоніда Брежнєва, то це певний атавізм чи інерція. Тому що для багатьох українців Брежнєв – це особа, з якою асоціюється майже 20 років їхнього життя, коли він очолював Радянський Союз,

– сказав директор Українського інституту нацпам’яті.

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Зважаючи на те, що це люди, які згадують про те, що сталося майже 40 років тому, у той момент були достатньо молодими. І ці 20 років у приватному їхньому житті, можливо, справді припали на найбільш цікаві й приємні моменти,

– пояснив В’ятрович.

Щодо Бандери, то директор УІНП сказав, що лідер ОУН у радянські часи був головним антигероєм і залишається одним із головних антигероїв сучасної російської пропаганди. Відповідно, зауважив В’ятрович, переосмислення постаті Бандери – це те, що тільки починається.

До слова, 5 грудня стало відомо, що група депутатів Верховної Ради виступила з ініціативою повернути Степану Бандері звання Героя України посмертно.

Хто такий Степан Бандера? Український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Невдовзі після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки перебував у концтаборі Заксенгаузен, згодом Бандеру звільнили та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак він відхилив пропозицію та на співпрацю з гітлерівцями не погодився.



Радянський уряд уповноважив КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.