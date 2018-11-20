Скільки українців досі позитивно ставляться до Сталіна та Леніна

Частина українців досі позитивно ставиться до лідерів СРСР Йосипа Сталіна, Володимира Леніна та Михайла Горбачова. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", проведеного напередодні річниці Голодомору 1932-1933-х років в Україні.

Так, згідно з даними опитування, до Сталіна позитивно ставиться 21% українців. Водночас до Леніна і Горбачова українці ставляться дещо краще – 25% опитаних відповіли схвально.

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Щодо негативного ставлення, то до Сталіна негативно ставляться 58% українців, до Леніна – 51% та до Горбачова – 52%.

А найкраще серед всіх історичних особистостей українці ставляться до Богдана Хмельницького (73%) і Михайла Грушевського (68%). Ще 53% опитаних українців добре ставляться до Івана Мазепи.

Згідно з результатами опитування, 47% і 43% українців позитивно ставляться до Леоніда Брежнєва і Петра I. До Степана Бандери позитивно ставляться більше третини опитаних, а до Симона Петлюри і позитивно, і негативно налаштовані по 30% респондентів.

Хто такий Йосип Сталін? Справжнє ім’я Іосеб Джугашвілі. Радянський диктатор грузинського походження, державний, політичний и військовий діяч СРСР. Сталін є відповідальним за штучно організований у 1032-33 роках Голодомор, визнаний в Україні та низці інших країн актом геноциду українського народу.