Яка проблема є найбільшою в Україні та чим може допомогти ЄС: результати опитування

Українці вважають, що розвитку України найбільше перешкоджає корупція. Натомість Євросоюз повинен сильніше тиснути на українську владу для прискорення впровадження реформ.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології.

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Так, на 79% населення заявили, що саме корупція є тією проблемою, яка найбільше заважає Україні розвиватися. При цьому 28% опитаних з варіантів допомоги від ЄС обрали тиск на керівництво держави для ефективного проведення реформ. У східних областях аналогічну відповідь дали лише 5,7% – такими є результати ще одного опитування, проведеного центром "Нова Європа".

Також значна кількість респондентів підтримали варіант припинення фінансування Євросоюзом України. Так, відповідь "ЄС повинен припинити давати гроші, бо їх розкрадають" підтримали 16,5% опитаних, до того ж тут Схід і Захід, Північ і Південь показали приблизно схожі результати. Натомість дослідження показало, що лише 7,1% опитуваних обрали відповідь "ЄС має давати Україні більше грошей".

Окрім корупції, однією з основних причин відсутності динамічного розвитку держави українці вважають війну на Донбасі – такий варіант обрали 55% опитаних. Поширеними були відповіді щодо олігархічного засилля в економіці – 32% та відсутності професіоналів у владі – 30%.

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Опитування провели 16–28 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Всього опитали 2041 респондент віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.