19:00
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Яка проблема є найбільшою в Україні та чим може допомогти ЄС: результати опитування

      766 Читать новость на русском
      Яка проблема є найбільшою в Україні та чого чекати від ЄС: результати опитування
      Яка проблема є найбільшою в Україні та чого чекати від ЄС: результати опитування / Фото з відкритих джерел

      Українці вважають, що розвитку України найбільше перешкоджає корупція. Натомість Євросоюз повинен сильніше тиснути на українську владу для прискорення впровадження реформ.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології.

      Читайте також: Скільки українців вірить у повернення Криму: дані опитування

      Так, на 79% населення заявили, що саме корупція є тією проблемою, яка найбільше заважає Україні розвиватися. При цьому 28% опитаних з варіантів допомоги від ЄС обрали тиск на керівництво держави для ефективного проведення реформ. У східних областях аналогічну відповідь дали лише 5,7% – такими є результати ще одного опитування, проведеного центром "Нова Європа".

      Також значна кількість респондентів підтримали варіант припинення фінансування Євросоюзом України. Так, відповідь "ЄС повинен припинити давати гроші, бо їх розкрадають" підтримали 16,5% опитаних, до того ж тут Схід і Захід, Північ і Південь показали приблизно схожі результати. Натомість дослідження показало, що лише 7,1% опитуваних обрали відповідь "ЄС має давати Україні більше грошей".

      Окрім корупції, однією з основних причин відсутності динамічного розвитку держави українці вважають війну на Донбасі – такий варіант обрали 55% опитаних. Поширеними були відповіді щодо олігархічного засилля в економіці – 32% та відсутності професіоналів у владі – 30%.

      Дивіться також: Скільки українців готові відстоювати територіальну цілісність зі зброєю в руках: опитування

      Опитування провели 16–28 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Всього опитали 2041 респондент віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики соціологічне дослідження Корупція Гроші Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій
       18 грудня 2014 , 23:35
      У затриманих у Харкові вилучено вогнепальну зброю, — Кернес
       15 березня 2014 , 14:24
      Україна – Фінляндія: стадіон "Чорноморець" перевірили на наявність вибухівки
       12 листопада 2016 , 16:28
      Як Роналду спародіювали та висміяли на врученні футбольних оскарів у США
       23 грудня 2016 , 09:37
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук