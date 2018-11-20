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      Сколько украинцев до сих пор положительно относятся к Сталину и Ленину

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      Отношение украинцев к Ленину и Сталину
      Отношение украинцев к Ленину и Сталину / Фото из свободных сетей

      Часть украинцев до сих пор положительно относится к лидерам СССР Иосифу Сталину, Владимиру Ленину и Михаилу Горбачеву. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного накануне годовщины Голодомора 1932-1933-х годов в Украине.

      Так, согласно данным опроса, к Сталину положительно относится 21% украинцев. В то же время к Ленину и Горбачеву украинцы относятся несколько лучше – 25% опрошенных ответили положительно.

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      По поводу негативного отношения, то к Сталину негативно относятся 58% украинцев, к Ленину – 51% и к Горбачеву – 52%.

      А лучше среди всех исторических личностей украинцы относятся к Богдану Хмельницкому (73%) и Михаилу Грушевскому (68%). Еще 53% опрошенных украинцев хорошо относятся к Ивану Мазепе.

      Согласно результатам опроса, 47% и 43% украинцев положительно относятся к Леониду Брежневу и Петру I. К Степане Бандере положительно относятся более трети опрошенных, а к Симоне Петлюре и положительно, и отрицательно настроены по 30% респондентов.

      Кто такой Иосиф Сталин?
      Имя Иосеб Джугашвили. Советский диктатор грузинского происхождения, государственный, политический и военный деятель СССР. Сталин отвечает за искусственно организованный в 1032-33 годах Голодомор, признанный в Украине и ряде других стран актом геноцида украинского народа.

      РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ В УКРАИНЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики История статистика социологическое исследование СССР Ленин
      Источник: 24 Канал
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