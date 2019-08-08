Почему Украине нужна легализация игорного бизнеса: ответ Фурсы

О легализации азартных игр, об отмене моратория на землю, деле в отношении скандальной схемы "Роттердам+" и вероятных кандидатах на пост премьер-министра в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

О легализации игорного бизнеса

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении частично легализовать азартные игры в Украине. В частности, говорится о работе казино в 5-звездочных отелях.

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– У меня есть такая мечта, чтобы мы построили где-то под Одессой украинский Лас-Вегас. Что это дает экономике? Деньги и инвестиции. Сейчас самой интересной для Украины является сфера услуг. Не сельское хозяйство.

Мы видим, как только запустили лоукосты, как в Киеве или во Львове стало много иностранцев. У нас дешево, у нас вкусно. Идет приток туристов. Именно поэтому развлекательная индустрия очень хорошо пошла бы.

– Что делать с нелегальными казино, МАФами, которых сейчас так много? Почему они расплодились? Потому что они не платят налогов и они очень выгодны. Это также надо легализовать. Когда они были легальными, их было несколько на район, потому что дорого платить налоги. Сейчас они платят силовикам, поэтому они и на каждом углу.

О рынке земли и отмене моратория

– Владимир Зеленский уже в этом году планирует отменить мораторий на продажу земли. Вероятно, ее стоимость возрастет весьма существенно в ближайшие 3-5 лет.



Экономический эксперт Сергей Фурса

– Как формируется цена на рынке киевских или львовских квартир? Спрос и предложение – все. А поскольку предложение будет ограничено, мы говорим о 5%, то спрос – высокий. Если сейчас у нас на сером рынке гектар стоит одну тысячу долларов – плюс-минус, это зависит от региона, от качества земли – то через 3-5 лет мы можем прийти к 5 тысячам долларов.

Что известно о рынке земли в Украине?

Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года. Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды. Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

– Ориентиром может быть Польша, где гектар стоит 10 тысяч долларов. Но при условии, что в Украине были бы такие же суды. Но если бы у нас были польские суды, то да – я сказал бы, что точно у нас будет польская цена, потому что земля у нас лучше. Но верховенство права является до сих пор проблемой.



Сколько в областях Украины стоит земля под мораторием: инфографика 24 канала

– Земля – ​​это элемент бизнеса. И когда вы спрашиваете инвесторов, почему вы не приходите, они говорят: верховенство права, суды и силовики. Это самые большие проблемы, которые, собственно, сдерживают иностранцев от инвестирования в Украину. И это сдерживает экономический рост.

О деле по схеме "Роттердам+"

– Никто не спорит, что "Роттердам+" не завозили из Роттердама. Это всегда давало преимущество господину Ахметову, "Центрэнерго" и другим. Но дело, так как оно звучит, очень ни о чем. Если они не докажут, что кто-то из ДТЭК пришел и принес деньги кому-то из НКРЕКП, это ни о чем. Потому что ничего нового здесь нет.

Что известно о "Роттердам+"? Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций в Украине. Методику вели из-за потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны. Чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки. Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

Коротко о деле НАБУ по формуле "Роттердам+". НАБУ уже выполняло следственные действия по делу "Роттердам+" – в частности, обыскивали офисы инвестиционной группы ICU. Ведь именно эта фирма приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия НКРЕКП формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии). В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли".

В ICU же опровергают обвинения: мол, все операции были рыночными и осуществлялись в полном соответствии с действующим законодательством. Ранее совладельцем и председателем совета директоров ICU была Валерия Гонтарева (именно ее по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности председателя Национального банка). А еще именно в ICU работал Дмитрий Вовк, который впоследствии возглавил НКРЕКП. Поэтому НАБУ подозревает членов НКРЕКП в заговоре, совершенном при утверждении формулы "Роттердам+".

– Это дело представляется мне весьма сомнительным. Если будет честный суд, то оно не имеет перспектив. Я не вижу никаких доказательств. Да, все понимают, что наверное Дмитрий Вовк был назначен для того, чтобы помочь ДТЭК. Возможно. Но фактов нет, я их не услышал.

О кандидатах на должность премьера

– Я знаю, что господин Зеленский выделяет среди всех претендентов Гончарука. Если это так, то ему следует дать шанс самому сформировать правительство и выбрать себе людей в команду, а не навязать кого-то.



Алексей Гончарук

– Единственный недостаток Гончарука – это его возраст. 35 лет, он слишком молод. Ведь возможно он не имеет определенного политического влияния и поэтому ему можно навязать определенное мнение. Это будет проблемой.

Если ему, например, назначат вице-премьером человека из окружения Коломойского, то тогда все будут знать, что тот человек "главный" и все вопросы будут решать с ним.

Отметим, что журналистка американского издания Atlantic Council Мелинда Херинг раскрыла имена пяти кандидатов на пост премьер-министра Украины. Среди них: Владислав Рашкован, Юрий Витренко, Андрей Коболев, Александр Данилюк и Айварас Абромавичюс.



Информация о пяти потенциальных премьер-министрах пришла в Украину из США

– Каждый из этих 5 претендентов на кресло премьера достойный того, чтобы занимать такую должность. Если каждому из этих людей дать возможность самому сформировать правительство, то это могло бы быть лучшим правительством в истории Украины. Они все играют на "светлой" стороне. Сейчас наибольшим риском является не избрание самого человека на пост премьера, а то, кто за ним будет стоять.

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