Почему украинские политики массово худеют: впечатляющие изменения в фото

Чиновники, депутаты и министры – все они начали массово худеть. У каждого из них свои причины: любовь, деньги и даже полет в космос. Некоторые депутаты таким образом обновляются перед парламентскими выборами, а другие пошли дальше и начали вести видеоблог и делится советами с другими.

Борис Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов за полгода похудел на 26 килограммов. А все потому, что он готовится к полету в космос.

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Жена мэра Марина Филатова сообщила, что секрет похудения заключается в постоянных физических тренировках и сбалансированном питании. Также она подчеркнула, что Филатов ежедневно занимается на беговой дорожке минимум по 1,20 в день.

Рецепт один на все времена и для всех народов: разница между потраченными и полученными калориями. Зашить рот и больше двигаться. Все остальное – обман. Больше ничего не работает,

– отметил чиновник.



Трансформация Бориса Филатова

Но мэр решил похудеть не только, чтобы видеть хорошее изображение в зеркале. Все гораздо сложнее – Филатов готовится к полету в космос. В одном из интервью он отметил, что еще с детства у него мечта стать космонавтом и полететь в космос.

Мне почти удалось реализовать свою мечту, потому что я познакомился с известным бизнесменом Ричардом Брэнсоном, который организовал проект по подготовке суборбитальных полетов. Если Юрий Гагарин и другие космонавты летали вокруг Земли, то суборбитальный полет предполагает выход в открытый космос без оборота вокруг нашей планеты,

– отметил Филатов.



Борис Филатов готовится к полету в космос

Игорь Мосийчук

Тренд худеть охватил весь украинский топ-политикум. Например, вице-премьер Павел Розенко после знакомства с новой девушкой сбросил 15 килограммов. Но рекордсменом среди взвешенных и счастливых политиков стал Игорь Мосийчук. Он лишился аж сотни килограммов. Мосийчук похудел почти вдвое за 2018 год, пока был под следствием за взяточничество.

За секретом стройности в шутку предлагает обращаться к его диетологу-экс-генеральному прокурору, который и продемонстрировал депутатам видеодоказательства вины Мосийчука. Но на самом деле причина удивительного похудения заключается в другом – у нардепа серьезные проблемы со здоровьем.

У меня обнаружена четвертая открытая язва, я за все это время потерял более 100 килограммов веса, и любые волнения по поводу того, что говорит врач, приводят к ухудшению моего состояния,

– сообщил Мосийчук.



Игорь Мосийчук похудел на 100 килограммов

Однако, сам нардеп ссылается еще и на любовь к новой жене, ради которой он хотел стать стройным.



Новая избранница нардепа младше его на 10 лет

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также лишился пухлых щечек. Только за полгода он попрощался с 20 лишними килограммами, которые набрал после операции на спине. А вот вернуть форму ему помог спорт и интервальное голодание.

Я не придерживался никаких диет. По моему мнению, при похудении важны две составляющие – это сила и воля. Было время, когда я набрал лишний вес, это было связано в том числе с проблемами с позвоночником, но это уже позади,

– отметил Гройсман.



Владимир Гройсман похудел на 20 килограммов

Хотя министр энергетики и угольной промышленности и бодибилдер Игорь Насалик частично приписывает заслуги шефа себе. Мол, это он вдохновил еще действующего главу правительства заниматься спортом.

Михаил Бродский и Игорь Коломойский

А вот политик Михаил Бродский попытался не только похудеть, а еще и заработать на этом. Несколько лет назад бизнесмен поспорил с Игорем Коломойским. Они поспорили, что если Бродский сбросит 30 килограммов, то получит от олигарха два миллиона долларов в подарок. Если же Коломойский похудеет на 15, то тогда уж ему достанется от Бродского миллион.

В итоге в споре победил Бродский. В интервью он отметил, что сначала олигарх не хотел отдавать свои деньги, но ситуацию решили мирно. В конце за свое похудение Михаил Бродский получил от Игоря Коломойского два миллиона долларов.

Владимир Зеленский

Задать новый спортивный тренд среди политиков может и новоизбранный президент. Ведь Владимир Зеленский активно занимается спортом и даже имеет собственный блог "Кубики", где выкладывает видео упражнений в собственном спортзале.

Вслед за ним фитнес-блог завел и экс-премьер Арсений Яценюк. Которого видели в простом спортзале в столице даже журналисты 24-го.