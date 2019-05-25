Чому українські політики масово худнуть: вражаючі зміни у фото

Чиновники, депутати та міністри – всі вони почали масово худнути. В кожного з них свої причини: кохання, гроші та навіть політ у космос. Деякі депутати у такий спосіб оновлюються перед парламентськими виборами, а інші пішли далі та почали вести відеоблог й ділиться порадами з іншими.

Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов за півроку схуд аж на 26 кілограмів. А все тому, що він готується до польоту у космос.

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Дружина мера Марина Філатова повідомила, що секрет схуднення полягає у постійних фізичних тренуваннях та збалансованому харчуванні. Також вона підкреслила, що Філатов щодня займається на біговій доріжці мінімум по 1,20 на день.

Рецепт один на всі часи й для всіх народів: різниця між витраченими й отриманими калоріями. Зашити рот і більше рухатися. Все інше – обман. Більше нічого не працює,

– зазначив чиновник.



Трансформація Бориса Філатова

Але мер вирішив схуднути не лише, аби бачити гарне зображення у дзеркалі. Все набагато складніше – Філатов готується до польоту у космос. В одному з інтерв'ю він наголосив, що ще з дитинства мрія стати космонавтом та полетіти у космос.

Мені майже вдалося реалізувати свою мрію, тому що я познайомився з відомим бізнесменом Річардом Бренсоном, який організував проект з підготовки суборбітальних польотів. Якщо Юрій Гагарін й інші космонавти літали навколо Землі, то суборбітальний політ передбачає вихід у відкритий космос без обороту навколо нашої планети,

– зазначив Філатов.



Борис Філатов готується до польоту у космос

Ігор Мосійчук

Тренд худнути охопив весь український топ-політикум. Наприклад, віце-прем'єр Павло Розенко після знайомства з новою дівчиною скинув 15 кілограмів. Але рекордсменом серед зважених та щасливих політиків став Ігор Мосійчук. Він позбувся аж сотні кілограмів. Мосійчук схуд майже вдвічі за 2018 рік, доки був під слідством за хабарництво.

За секретом стрункості жартома пропонує звертатись до його дієтолога – екс-генерального прокурора, який і продемонстрував депутатам відеодокази вини Мосійчука. Але насправді причина дивовижного схуднення полягає в іншому – в нардепа серйозні проблеми зі здоров'ям.

У мене виявлена четверта відкрита виразка, я за весь цей час втратив понад 100 кілограмів ваги й будь-які хвилювання щодо того, що каже лікар, призводять до погіршення мого стану,

– повідомив Мосійчук.



Ігор Мосійчук схуд на 100 кілограмів

Однак, сам нардеп посилається ще й на любов до нової дружини, заради якої він хотів стати струнким.



Нова обраниця нардепа молодша за нього на 10 років

Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також позбувся пухких щічок. Лише за півроку він попрощався з 20 зайвими кілограмами, які набрав після операції на спині. А от повернути форму йому допоміг спорт та інтервальне голодування.

Я не дотримувався ніяких дієт. На мою думку, при схудненні важливі дві складові – це сила і воля. Був час, коли я набрав зайву вагу, це було пов'язано у тому числі з проблемами з хребтом, але це вже позаду,

– зауважив Гройсман.



Володимир Гройсман схуд на 20 кілограмів

Хоча міністр енергетики та вугільної промисловості й бодибілдер Ігор Насалик частково приписує заслуги шефа собі. Мовляв, це він надихнув ще чинного главу уряду займатися спортом.

Михайло Бродський та Ігор Коломойський

А от політик Михайло Бродський спробував не тільки схуднути, а ще й заробити на цьому. Кілька років тому бізнесмен побився об заклад з Ігорем Коломойським. Вони посперечалися, що якщо Бродський скине 30 кілограмів, то отримає від олігарха два мільйони доларів у подарунок. Якщо ж Коломойський схудне на 15, то тоді вже йому дістанеться від Бродського мільйон.

Зрештою у суперечці переміг Бродський. В інтерв'ю він зазначив, що спершу олігарх не хотів віддавати свої гроші, але ситуацію розв'язали мирно. Врешті за своє схуднення Михайло Бродський отримав від Ігоря Коломойського два мільйони доларів.

Володимир Зеленський

Задати новий спортивний тренд серед політиків може і новообраний президент. Адже Володимир Зеленський активно займається спортом і навіть має власний блог "Кубики", де викладає відео вправ у власному спортзалі.

Слідом за ним фітнес-блог завів і екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Якого бачили у простому спортзалі в столиці навіть журналісти 24-го.