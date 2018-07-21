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Почему украинские военные корабли не успели забрать во время аннексии Крыма

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Почему украинские военные корабли не успели забрать во время аннексии Крыма
Почему украинские военные корабли не успели забрать во время аннексии Крыма / Фото из собственных источников

Украинские моряки оставили одно судно в Донузлаве. Также россияне захватили субмарину "Запорожье", корветы "Тернополь", "Луцк" и "Приднепровье", противолодочный корабль "Хмельницкий" – это лучшие военные корабли Украины.

"Там остался практически весь боевой состав кораблей. По нашим данным они существуют как доноры, то есть их раскомплектовывают", – отметил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

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Военную технику можно было уберечь, убежден Андрей Сенченко, которого в 2014 году срочно назначают исполняющим обязанности главы Администрации Президента. Он работал 3 года на государственных постах, и именно ему поручают вести переговоры с властями оккупированного Крыма о выводе кораблей с полуострова.

Нам заявили о том, что у флота есть долги перед севастопольскими предприятиями за выполненные судоремонтные работы, и пока эти долги не погасят, то ни о каком выводе кораблей речь идти не может,
– Андрей Сенченко.

То, что задолженность Минобороны перед судоремонтными компаниями действительно была, подтвердил и командующий ВМС Украины Сергей Гайдук. Однако, суммы были небольшие – около сотни тысяч гривен.

Одна из судо-ремонтных компаний "Остов" написала письмо российским военным. В котором директор Соболев просит руководство Черноморского флота РФ "помешать вывозу кораблей из Крыма, пока Минобороны Украины не погасит долг".

Компанія

Компания "Остов" написала письмо российским военным

Компания заявила, что Украина должна вернуть 3 миллиона гривен. Сергей Гайдук убежден, что эта сумма необоснованно завышена.

Всего таких писем, как от "Остова", поступило 4, рассказал Сенченко. Он убежден, что ПАО "Севморзавод" – одно из четырех предприятий, которые отправляли письма российским военным. Директор этого предприятия Константин Картошкин заявил, что никакого письма не подписывал, но признался, что направлял финансовые отчеты российскому Министерству торговли.

В редакцию "Крым. Реалии" попал документ, который поставил крест на вывозе украинского вооружения из Крыма в 2014 году. В нем командование Черноморского флота РФ обращается к украинским военным и лично генерал-лейтенанту Владимиру Аскарову. Там сообщают, что они останавливают вывод украинских кораблей из Крыма из-за задолженности Минобороны перед судоремонтными предприятиями Севастополя.

Документ від Чорноморського флоту РФ до Аскарова

Документ от Черноморского флота РФ к Аскарову

Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

Теги: Новости Украины Водный транспорт Деньги Аннексия Крыма Міністерство оборони України
Источник: 24 канал
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